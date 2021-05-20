Нутрициологи назвали топ-10 способов ускорения обмена веществ

Отечественные нутрициологи назвали топ-10 проверенных способов ускорения обмена веществ. Было отмечено, что один из самых безопасных и действенных способов похудения — это «разгон» метаболизма.

Стать физически активным – первый шаг на пути борьбы с лишними килограммами, это поможет ускорить обмен веществ. Для сжигания калорий не обязательно покорять спортивные вершины, достаточно обычной пешей прогулки на свежем воздухе или упражнения по разминанию маленького резинового мяча руками. Если человек хочет достичь весомых результатов, то нужно ежедневно проходить 10 тысяч шагов (7 километров), это поможет не только заметно похудеть, но и укрепить сердце.

Консультанты по здоровому питанию советуют для быстрого метаболизма употреблять в пищу белки, ограничив углеводы. Улучшить обмен веществ можно с помощью острой пищи, добавляя в блюда перец, горчицу, табаско и васаби, но этот метод подходит только тем, кто не имеет проблемы с желудком. Также рекомендована и система «3 К»: кинза, кардамон и корица, которые ускоряют обмен веществ в целом на 20%.

Для красивой талии ежедневно нужно употреблять как минимум 2 литра чистой воды и не забывать о зелёном чае и кофе, которые также ускоряют обмен веществ, а ещё пить холодные напитки, поскольку организм потратит больше энергии на согревание жидкости. Это поспособствует похудению.

Эксперты рекомендуют также хорошо высыпаться, не мёрзнуть (когда человеку тепло, то метаболизм активнее осуществляется) и заниматься сексом. Полноценный сон, как минимум 8 часов в сутки, поможет отдохнуть поджелудочной железе, а ещё выработать эндогенные гормоны, ускоряющие обмен веществ, а занятия любовью не только поднимут настроение, но и полезны для сердца, тела и души.

Источник: graziamagazine.ru