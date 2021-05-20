Российский физик придумал метод разгона «закрученных» частиц до сверхвысоких энергий

Дмитрий Карловец из Томского госуниверситета нашел математическое доказательство использования современных ускорителей частиц для одновременного ускорения заряженных частиц до сверхвысоких энергий и их «закручивания». Изобретение поможет в развитии квантовых систем и компьютеров.

Издание New Journal of Physics рассказало об открытии исследователя, которое пожжет помочь сформировать новое научное направление, проходящее на границе квантовой оптики и физики частиц, а также ускорителей. Благодаря этому стало возможным узнать волновые свойства электронов в условиях сверхвысоких энергий. Возможно и разрешение едва ли не наибольшей загадки микромира – отсутствие влияния внутрипротонных кварков на их скорость вращения вокруг собственной оси.

«Закрученные» элементарные частицы похожи на мясорубку, они вращаются вокруг оси в направлении своего же движения. Практическое применение открытой схемы, заверяет Дмитрий Карловец, в перспективе изменят развитие физики и систем квантовых оптических коммуникаций, в том числе, и для производства квантокомпьютеров.

Следует отметить, что даже Большой адронный коллайдер является менее эффективным для решения подобных задач. Он не способен одновременно разогнать частицы до сверхвысоких энергий , а также заставить их вращаться вокруг своей оси движения. Расчеты томского физика доказывают сохранение «закрученными частицами» своего необычного квантового состояния и проявление ими свойств волны при достижении сверхвысоких скоростей. При этом заряд электрона «равномерно размазывается» по фронту волны.

Источник: poisknews.ru