Зеленский сказал, увидят ли украинцы во власти Гройсмана, Тимошенко и Яценюка

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос главного редактора “РБК-Украина” Сергея Щербины. Журналист отметил, что в 2019 году в украинском обществе был запрос на новые лица. Их хотели видеть 47% украинцев, а сегодня, по данным группы “Рейтинг”, 65% граждан страны хотят видеть во власти людей с опытом.

“Новые лица уже постарели и у них уже есть опыт. Если вы имеете в виду людей с таким мощным опытом, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то таких людей с таким опытом вы не увидите”, – заявил глава государства.

Контекст:

Тимошенко возглавляла Кабмин Украины с 18 декабря 2007 года по 3 марта 2010-го. Яценюк был премьер-министром Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016-го. Гройсман возглавлял правительство Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го.

Украинское правительство с марта 2020 года возглавляет Денис Шмыгаль. До этого он месяц проработал вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Алексей Гончарук, его правительство проработало полгода.

В начале 2021 года в СМИ появилась информация, что правительство Шмыгаля могут оправить в отставку, но в Офисе президента ее опровергли. “Денис Анатольевич работает, на рабочем месте, и этот вопрос не стоит вообще”, – сказал в феврале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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