Экс-солистка “НеАнгелов” Вика высказалась о сольной карьере Каминской после распада группы

“Этот человек ведь не просто моя коллега. Это родной для меня человек, который разделял все горести и радости моей жизни. Мы всегда будем поддерживать друг друга. Слава – она такая же, как я. Она готова уже выпорхнуть”, – заявила Viktoria.

При этом артистка не стала комментировать дебютную песню Каминской, которая прозвучала в эфире.

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы.

Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа “НеАнгелы” больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню 911 под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая – дебютной композицией артистки станет песня “Мы не ангелы”. Премьера композиции запланирована на 21 мая.

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