 

В пунктах сдачи ЕГЭ будут играть песни из телесериала «Солдаты»

20.05.2021, 18:42, Разное
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Минобороны совместно с Минпросвещением разработало план мотивации школьников во время сдачи Единого государственного экзамена с целью повысить их успеваемость.

Для этого в пунктах сдачи ЕГЭ перед его началом будут играть музыкальные композиции из телесериала «Солдаты».

На ЕГЭ будут играть песни из сериала «Солдаты»В 2021 году данный способ мотивации будет применён в качестве эксперимента в ряде столичных школ, однако в случае, если опыт будет признан удачным, практику распространят на все учебные заведения России. Также ведомство ведёт переговоры с владельцами западных лейблов о покупке права проигрывать иностранные хиты, такие как «You’re in the army now» и ряд композиций группы Sabaton о Великой Отечественной войне.

Эксперты ожидают, мысли о юности в сапогах повысят средний результат по каждому предмету среди мальчиков на 8 баллов.

– Мы заметили, что в тех пунктах сдачи ЕГЭ, путь к которым лежит мимо военкоматов, в среднем результат сдачи экзаменов лучше. Наши НИИ долго ломали голову над тем, как это использовать. Нельзя же построить по военкомату у каждой школы, хотя очень хотелось бы. В итоге было решено, что нужную атмосферу могут создать также любимые всеми песни из телесериала «Солдаты», который имел немалый успех в середине нулевых. Современные школьники его, скорее всего, не смотрели, и поэтому на них он может оказать куда большее эмоциональное воздействие, если они услышат эти песни впервые, – рассказал военный комиссар Москвы Пётр Ромашкин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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