Мнение: Прятать деньги за рубежом стало сложнее

Долгие десятилетия в России работала стратегия «хватай и беги». Жулики знали: достаточно вывести награбленное «на счёт в швейцарском банке», российское правосудие не сможет дотянуться до их денег.

Понятно, что в случае доказанного преступления Россия может запросить выдачи преступника, и это запрос будет в случае явных преступников удовлетворён. Однако извлечь из-за рубежа деньги, например, банкрота, было до последнего момента довольно сложно.

Распространённая ситуация. Авантюрист набирает долгов, — иногда у физлиц, иногда у организаций, — подаёт на банкротство в России и уезжает куда-нибудь в Европу. В Европе он живёт на широкую ногу, явно не испытывает проблем с деньгами, но ухватить его за кошелёк не представляется возможным.

Вот, пожалуйста, первая ласточка изменений. Финансовый управляющий узнал, что у должника есть счета в пяти банках — в Швейцарии, во Франции, в Монако и в Испании. Он отправил в иностранные банки запросы, но банки ничего на запросы не ответили. Тогда управляющий обратился в суд, чтобы запросы в банки пошли уже официально, от имени Российской Федерации. В третьей инстанции суд с доводами управляющего согласился:

https://legaltop.ru/overview/kak-finansovomu-upravlyayushchemu-poluchit-vypiski-po-zarubezhnym-schetam-dolzhnika/

Деньги ещё не получены. Банки могут проигнорировать и официальный запрос нашего государства, а должник может попытаться перепрятать деньги ещё раз. Однако всё идёт к тому, что скоро жизнь аферистов серьёзно осложнится. Им придётся или переходить на положение бомжей с чемоданом наличных, что крайне некомфортно на Западе, или переезжать в какую-нибудь страну третьего мира, в которой на них будут смотреть как на жирную беззащитную добычу.

В 1917 году Россия выпала из мировой экономической системы, что немедленно привело к целому ряду серьёзнейших экономических проблем. К примеру, Иосиф Сталин был вынужден брать кредиты в США золотом, причём под такие высокие проценты, что отдавать их было бы тяжело даже для финансово развитого государства. После 1992 года наша обособленность вылились в слабую защищённость российского государства и российского бизнеса за рубежом. Западная инфраструктура была нам необходима, однако у нас не было возможности как-либо на неё влиять.

Сейчас мы постепенно восстанавливаем разрушенное. У нас уже есть своя платёжная система, есть свой аналог СВИФТ. В прошлом году Россия крепко придушила зарубежные офшоры — экономить при помощи офшоров на налогах стало значительно труднее. Теперь вот, как видите, начали наши органы щупать и зарубежные счета недобросовестных должников.

Я уверен, мне напишут сейчас в комментариях, что в России есть рейдеры, и что честные бизнесмены просто страхуются, выводя ключевые элементы своего бизнеса за рубеж.

С одной стороны, это правда. Риск рейдерства действительно есть. С другой стороны, порядочный бизнесмен сталкивается с недобросовестными должниками, не желающими исполнять свои обязательства, неизмеримо чаще, чем с атаками на свой бизнес. Если мы поспрашиваем бизнесменов об их проблемах, жалоб в духе «разбойники пытаются отжать компанию» будет относительно немного. Куда как распространённее будут другие истории: «отправил товар, но не получил оплаты» или «отправил деньги, но не получил товар».