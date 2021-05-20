 

Песков: Все участники проекта «Северный поток – 2» хотят его реализации

20.05.2021, 13:00, Новости дня
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Каждый участник проекта «Северный поток – 2» заинтересован в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран-участниц этого проекта», – сказал он, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. 



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