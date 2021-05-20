 

Добровольцы из разных регионов начали помогать в тушении пожаров в Тюменской области

20.05.2021, 13:00, Новости дня
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В Тюменской области после введения режима ЧС из-за масштабных лесных пожаров на помощь прибыли добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из нескольких регионов.

Для помощи в борьбе с огнем в область приехали волонтеры из Москвы, Омской, Курганской, Тюменской, Свердловской областей и Республики Удмуртия, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В Тюменской области введен режим ЧС – въезд в леса и их посещение запрещены. Губернатор Александр Моор сказал, что в регионе в этом году самые масштабные пожары за последние 10 лет.

Команда ВСКС под руководством спасателей чрезвычайных служб будет заниматься обнаружением возгораний, проливать тлеющие остатки растительности, тушить кромку пожаров и выполнять другие задачи.

«Добровольцы постоянно совершенствуют свои знания и навыки в области спасательного дела. Регулярно проходят обучение, участвуют в тренировочных сборах, проводимых МЧС России. Наши ребята точно понимают, куда они едут и как выполнять поставленные задачи, они не первый раз тушат лесные пожары. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь справиться со стихией», – поделился член Общественной палаты России, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

У всех добровольцев есть необходимое для работы оборудование и экипировка, средства защиты, в том числе, и с учетом эпидемиологической ситуации.



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