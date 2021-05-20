 

Грузинский тележурналист пожаловался на давление властей

20.05.2021, 13:00, Новости дня
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Известный грузинский тележурналист Ираклий Цулая в четверг сообщил о давлении на него со стороны правящей «Грузинской мечты» за критику этой партии в соцсетях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции он рассказал, что в течение двух лет на телеканале «Имеди» вел две рейтинговые передачи о бизнесе, которые неожиданно закрыли под предлогом финансовых проблем, сняв с работы всю команду в составе 25 человек.

По его словам, в реальности причиной увольнения и закрытия телепередач стала его публичная критика в соцсетях председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе.

«Это вызвало раздражение представителей «Грузинской мечты», – сказал Цулая.

Тележурналист призвал «Грузинскую мечту» отказаться от практики давления на СМИ, которая была присуща партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в период ее правления до 2012 года.

По его словам, после ухода из политики основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в «Грузинской мечте» происходят процессы, которые отдаляют ее от избирателя.

В правящей партии и в телекомпании «Имеди» эти обвинения пока не прокомментировали.



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