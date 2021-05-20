Скандалы: Шесть наследников миллиардера Босова

Вдова предпринимателя Катерина осталась без наследной доли в группе «Аллтек»

В число участников группы «Аллтек», владеющей «Сибантрацитом», вошли только шесть из восьми наследников миллиардера Дмитрия Босова, погибшего в мае 2020 года. Родители и четверо сыновей от первых двух браков получили равные доли по 10,8% компании, а Катерина Босов и ее несовершеннолетняя дочь не обратились в компанию с заявлением на распределение долей в их пользу.

Только шесть из восьми наследников погибшего в мае 2020 года миллиардера Дмитрия Босова получили доли по 10,8% в группе «Аллтек» (владеет мировым лидером по добыче антрацита и крупнейшим в России производителем угля для металлургии компанией «Сибантрацитом»). Вне числа участников группы остались вдова погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Катерина и ее несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на состав участников группы в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), одного из сыновей бизнесмена Кирилла и источник, близкий к к «Аллтеку».

Доля Босова в «Аллтеке» составляла 86,57%, его восемь наследников по решению суда имеют право на равные доли в этом пакете. Родители и четверо сыновей от первых двух браков Босова, согласно документу ЕГРЮЛ, получили по 10,8% компании (номинальная стоимостью 1,96 млн рублей. 21,6% компании, приходящихся на долю Катерины и Бэлы, остались записаны на имя Дмитрия Босова. Миноритариями группы остаются давние партнеры бизнесмена — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Сын Босова Кирилл подтвердил, что «все исполнено по решению суда». Источник, близкий к «Аллтеку», сообщил изданию, что доли Катерины и ее несовершеннолетней дочери остались не распределены, так как они не обратились в общество с заявлением.

Участники компании могут не согласовать вход наследников в их состав, если такое правило прямо предусмотрено в уставе общества, предупреждает управляющий директор группы «Феникс Эдвайзорс» Алексей Станкевич. В этом случае, отметил собеседник издания, компания должна будет выплатить такому наследнику его долю на основе действительной ее стоимости. Источник, близкий к «Аллтеку», уточнил, что такое положение в уставе компании присутствует. «И в случае, если вхождение не согласовано, общество должно выплатить наследнику действительную стоимость», — сказал он. Теоретически по статье 1117 Гражданского кодекса («Недостойные наследники») можно попытаться признать наследника «недостойным» на основании того, что он пытался способствовать увеличению причитающейся ему доли, но это сложная процедура, требующая судебного решения, рассказал Станкевич. Он добавил, что в России о таких исках не сообщалось.

27 апреля долю Босова (86,57%) нотариус Екатерина Панова распределила между наследниками. Арбитражный суд города Москвы 19 февраля наложил запрет на продажу активов «Аллтека», включая «Сибантрацит», по одному из исков Катерины Босов. 27 апреля эти обеспечительные меры были сняты, рассказал тогда РБК Кирилл Босов и подтвердили два источника, близких к «Сибантрациту» и «Аллтеку». Родители и сыновья Босова борются за наследство с вдовой миллиардера Катериной Босов. В ноябре их иск удовлетворил Одинцовский городской суд Московской области («Аллтек» зарегистрирован в Одинцово), а феврале 2021 года решение подтвердил Московский областной суд. В марте Катерина Босов подала кассацию, она будет рассмотрена 20 мая.

Катерине Босов через три месяца после смерти мужа отошла половина доли мужа в «Аллтеке» — 43,285%. Оставшиеся почти 43% «Аллтека» признали наследственной массой. Родители и сыновья Босова оспорили это и выиграли дело в первой инстанции, а Московский областной суд кассацию Босов отклонил. В конце марта вдова лишилась доли в «Аллтеке»: ее тоже добавили в наследственную массу. Катерина Босов в суде ранее оспорила продажу «Сибантрацита», о которой «Аллтек» в феврале договорился с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна F 115, сославшись на то, что узнала об этом соглашении из прессы. Оно было подписано без согласования с ней «в нарушение правил согласования крупных сделок», подчеркивал ее адвокат. Судебные разбирательства по искам продолжаются.

Сергей Мингазов