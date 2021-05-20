 

ФСИН преобразуют в Рослаг

20.05.2021, 13:11, Разное
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до конца года будет преобразована в Федеральное агентство по делам труда и перевоспитания, сокращённо – Рослаг.

Параллельно будут организовываться трудовые лагеря для заключённых.

ФСИН преобразуют в РослагВ ведомстве рассказали, что правительство уже приняло принципиальное решение о трансформации ведомства с целью ликвидации дефицита трудовых ресурсов. Параллельно ведётся работа над обновлением законодательства.

– Планируется сразу решить проблему своего рода “текучки кадров” в структуре, то есть установить, что критерием для освобождения заключённого является не отбытие им определённого срока, а его трудовая эффективность и польза, которую он принёс государству, – пояснил источник одного из информационных агентств в правительстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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