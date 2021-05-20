ФСИН преобразуют в Рослаг
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) до конца года будет преобразована в Федеральное агентство по делам труда и перевоспитания, сокращённо – Рослаг.
Параллельно будут организовываться трудовые лагеря для заключённых.
В ведомстве рассказали, что правительство уже приняло принципиальное решение о трансформации ведомства с целью ликвидации дефицита трудовых ресурсов. Параллельно ведётся работа над обновлением законодательства.
– Планируется сразу решить проблему своего рода “текучки кадров” в структуре, то есть установить, что критерием для освобождения заключённого является не отбытие им определённого срока, а его трудовая эффективность и польза, которую он принёс государству, – пояснил источник одного из информационных агентств в правительстве.
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