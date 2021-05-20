 

Лучше травы удобрения нет. Как подкормить кусты клубники весной

20.05.2021, 12:38, Разное
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Клубника – одна из любимых ягод садоводов и огородников. При правильном уходе она дает вкусные и большие ягоды, из которых получаются ароматные варенья, джемы и не только. Но иногда клубника начинает плохо цвести и не завязывает плоды. Причин этого может быть очень много. Давайте разбираться, что с этим делать.

Уход за ягодой

Чтобы в новом сезоне на каждом кусте было много плодов, нужно проводить агротехнические процедуры. В первую очередь все кусты осматриваются на наличие старых, потемневших листов. Их необходимо удалить.

Затем посадки до начала цветения обрабатываются средствами от вредителей. После грядки пропалывают и рыхлят почву. Под каждый куст кладут небольшое количество древесной золы.

Когда все процедуры проведены, клубнику необходимо подкормить. Можно использовать минеральные удобрения или настой из скошенной травы. Для этого наполните ведро или другую глубокую емкость свежей травой и залейте водой. Дайте настояться до появления пены. Готовое удобрение разводим 1 к 8 и поливаем каждый куст. Для одного растения понадобится 1 литр подкормки.

Это удобрение будет хорошим источником азота, который необходим всем растениям для правильного развития и плодоношения. Если все процедуры провести в соответствии с инструкцией, то урожай клубники будет обильным и вкусным.



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