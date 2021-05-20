WalletsClub хочет стать «Visa для электронных кошельков» во всем мире

Цифровые платежи становятся мейнстримом во всем мире. Согласно отчету, опубликованному GSMA, отраслевой ассоциацией операторов мобильной связи, к концу 2020 года насчитывалось более 300 провайдеров мобильных денег с более чем 100 000 активных пользователей. В общей сложности ежемесячно по всему миру было активным более 300 миллионов счетов мобильных денег.

Поставщики мобильных денег, более известные как электронные кошельки, используются для перевода денег, оплаты и получения платежей через мобильные телефоны без необходимости в традиционном банке. Они полезны до тех пор, пока пользуются широким распространением и сильным сетевым эффектом. Но даже такой популярный сервис, как Alipay от Ant Group, который имеет более миллиарда пользователей в год, практически непригоден для использования за пределами Китая из-за его низкого уровня проникновения в большинстве стран.

Проблема в том, что между большинством кошельков нет взаимодействия, как между традиционными банками, предположил Сюэ Чжисян, который работал над базовой инфраструктурой для облачного подразделения Alibaba и Alipay до запуска WalletsClub.

WalletsClub, зарегистрированная в Гонконге в 2019 году небольшой операционной командой в материковом Китае, стремится стать Visa для цифровых кошельков, что сделает возможными денежные переводы между сотнями мировых сервисов электронных денег.

«Мы похожи на информационный центр для цифровых кошельков», — сказал Сюэ, генеральный директор компании.

Клиринговая система — это посредник между двумя сторонами, участвующими в финансовой операции. Он предназначен для обеспечения эффективности и безопасности перевода путем проверки доступности средств и регистрации перевода между двумя сторонами транзакции. Платежи можно отправлять и получать в режиме реального времени с помощью WalletsClub, утверждает Сюэ, а его технология основана на стандарте «ISO 20022», общем языке, на котором финансовые учреждения обмениваются данными по всему миру.

Другими словами, WalletsClub преследует сотни электронных кошельков по всему миру, а не отдельных конечных пользователей. Его видение состоит в том, чтобы позволить людям платить с помощью любого мобильного кошелька в любом месте, если поставщик услуг отправителя или финансовое учреждение и эквивалентные услуги получателя являются членами WalletsClub, аналогично тому, как Visa и Mastercard обрабатывают кредитные карты, выпущенные разными банками, которые находятся в их сетях. . Компания планирует монетизировать, взимая фиксированную комиссию за транзакцию.

Добавляя функциональную совместимость к электронным кошелькам, даже небольшие региональные игроки могут процветать, потому что они получают совместимость везде, где есть клиринговая система.

Вместо того, чтобы бросать вызов традиционной финансовой системе, WalletsClub хочет предоставить людям, не имеющим банковских счетов, возможность легко перемещать деньги через цифровые кошельки, которые легче получить, чем банковский счет. Большой спрос будет исходить от иностранных рабочих-мигрантов, которым необходимо отправить деньги обратно в свои страны, например, от миллионов рабочих из Юго-Восточной Азии за рубежом.

WalletsClub потенциально вторгается на территорию нескольких игроков. Рабочие-экспатрианты, отправляющие деньги домой, в настоящее время возвращаются к давним службам денежных переводов, таким как Western Union или MoneyGram, у которых есть большие сети «агентских» пунктов, куда пользователи отправляются или собирают деньги. В 2018 году Alipay разрешила пользователям в Гонконге отправлять деньги на счета GCash на Филиппинах, но «в центре внимания Ant Group — платежи, а не денежные переводы», — заметил Сюэ.

Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году деньги, отправленные домой от работников диаспоры, стали крупнейшим источником внешнего финансирования в странах с низким и средним уровнем доходов, за исключением Китая. Денежные потоки составили более 500 миллиардов долларов и превысили уровень прямых иностранных инвестиций в эти регионы.

Другой вид бизнеса, которому может угрожать расчетная палата для мобильных кошельков, — это агрегаторы трансграничных платежей, которые избавляют продавцов от необходимости интегрироваться с различными методами цифровых платежей.

Самая большая проблема для зарождающегося стартапа — завоевать доверие клиентов. На данном этапе WalletsClub ведет переговоры с сервисами электронных денег, основанными китайскими предпринимателями в Гонконге, Сингапуре и Канаде. Кошельки китайского производства особенно многочисленны на развивающихся рынках благодаря тому, что эти основатели извлекли уроки из финансового бума в Китае за последние десять лет. Многим из них было трудно конкурировать с такими гигантами, как Tencent и Ant, не говоря уже о ужесточении правил Китая в отношении финансовых технологий.

«Если мы достигнем 20 участников и будем проводить несколько сотен транзакций между каждой парой участников ежедневно, мы в основном будем прибыльными», — сказал Сюэ, добавив, что цель состоит в том, чтобы к этому году привлечь дюжину клиентов.