Торговая республика Берлина получает 900 миллионов долларов во главе с Sequoia при оценке в 5 миллиардов долларов, чтобы распространить свое приложение для необрокеров по всей Европе

Потребители переходят к инвестированию, чтобы дополнить — или в некоторых случаях компенсировать — менее хорошую отдачу от таких вещей, как традиционные сберегательные счета с низкими процентными ставками или пенсиями, и сегодня один из крупнейших «необрокеров» в Европе помогает открыть эту возможность. объявляет о гигантском раунде финансирования, чтобы поддержать свой рост.

Trade Republic, которая позволяет людям покупать и продавать акции, биржевые фонды (ETF), деривативы и совсем недавно криптовалюту с помощью мобильного приложения, которое не взимает комиссию (но имеет структуру комиссионных за различные услуги), собрала 900 долларов. миллионов в раунде финансирования серии C, при котором берлинский стартап оценивается в 5 миллиардов долларов.

За фондированием стоит очень сильная группа инвесторов. Его возглавляет Sequoia, в нем также участвуют новые спонсоры TCV и Thrive Capital, а также предыдущие спонсоры Accel, Founders Fund, Creandum и Project A. Год назад Accel и Founders Fund совместно провели серию B Trade Republic.

Инвестиции делают берлинский стартап крупнейшим частным финтех-бизнесом в регионе, и хотя Trade Republic в настоящее время активна только в Германии, Австрии и Франции, Кристиан Хеккер (который стал соучредителем компании вместе с Марко Канчеллиери и Томас Пишке) сказал, что стартап будет использовать средства для расширения во многих других странах (что будет включать не только сортировку лицензий для этого, но и реализацию более крупных региональных операций, отсюда и большой раунд финансирования).

«Мы стремимся быть представленными на всей территории еврозоны в течение следующих четырех месяцев», — сказал он в интервью TechCrunch. Он добавил, что это начнется с Испании и Италии, за которыми следуют страны Бенилюкса, Ирландия и Финляндия. По его мнению, Trade Republic предоставляет ресурс, к которому должен иметь доступ каждый. «Мне действительно больно видеть, что эти демографические или макроэкономические факторы [that are impacting users in Germany, France and Austria] горят в основном все страны континентальной Европы. Так что я думаю, что это действительно очень важно, что мы запускаем во всех этих странах ». Он отметил, что Великобритания также находится в списке целей, но Brexit определенно добавил пресловутый гаечный ключ в работу по его устранению.

Поворотные тенденции потребительских привычек и экономических тенденций действительно играют в пользу таких приложений, как Trade Republic, которые дают людям возможность инвестировать, область финансовых услуг, которая традиционно была предназначена для более состоятельных людей с большими суммами денег и доступом. брокерам, чтобы помочь им справиться с этим.

Для большинства обычных людей в Европе процентные ставки были на рекордно низком уровне, что сделало традиционные сбережения менее привлекательным способом приумножения денег; и, учитывая уровень инфляции, есть опасения, что государственных пенсий — социального обеспечения, как его называют в США — будет недостаточно для того, чтобы среднестатистические потребители могли жить в более поздние годы без надбавок, в то время как частные пенсионные планы широко не используются. чтобы дополнить это уже.

Войдите в число «необрокеров», которые используют повсеместное распространение смартфонов и мобильных приложений, а также растущее признание предоставления финансовых услуг, таких как платежи или банковское дело, с их использованием, чтобы создать новый подход к инвестированию, более доступный для более широкого круга лиц. объединение потребителей путем разделения инвестируемых акций на приращения или предоставления возможности инвестировать в фонды, которые являются составными частями многих акций; или действительно дать пользователям возможность инвестировать в альтернативные области, такие как криптовалюта.

Или, как резюмирует Хеккер: «У нас отрицательные процентные ставки, инфляция и огромный пенсионный разрыв. Все три фактора требуют, чтобы вы что-то сделали для себя ».

Это означало массовый сдвиг в торговле акциями, который привел к появлению ряда новых игроков, включая Robinhood в США (который пытался, но еще не сделал шаг в Европу); eToro, которая в марте объявила о выходе на биржу посредством SPAC, оценившего ее в 10 миллиардов долларов; Bux, который только в прошлом месяце собрал 80 миллионов долларов; и необанк Revolut, который также предоставляет услуги по торговле акциями. Это также ведет к развитию совершенно новых подходов к концепции, таких как Rally, создающий новый рынок для инвестирования в предметы коллекционирования, и совсем недавно NFT, чтобы превратить «все» в инвестиционный актив. На этой неделе Rally также привлекла 30 миллионов долларов во главе с Accel.

Все эти тенденции и более широкий рост услуг, позволяющих торговать по телефону, привели к огромному развитию Trade Republic. В прошлом году, объявляя о серии B, Trade Republic заявила, что у нее под управлением более 1 миллиарда евро. Теперь эта цифра выросла до 6 миллиардов евро за счет всего 1 миллиона клиентов на трех рынках, где работает стартап: в Германии, Австрии и Франции.

Подсчитав это, клиенты в среднем вкладывают в Trade Republic около 6000 евро на счет, хотя на практике — и в качестве признака «демократизации», которую компания рекламирует как часть своей привлекательности для массового рынка — некоторые вкладывают значительные средства. меньше, а некоторые значительно больше, чем эта сумма.

Хекер сказал, что некоторые пользователи выделяют до 20-30% своей зарплаты или сбережений на ежемесячной основе, и идея заключается не столько в быстрой отдаче от быстрых сделок, сколько в людях, стремящихся к более долгосрочной выгоде.

«Мы никогда не были торговой платформой», — сказал Хекер, имея в виду тот факт, что многие люди используют свои счета в Trade Republic как план сбережений. И по этой причине он не стал бы вдаваться в подробности о том, какую прибыль люди могут ожидать от инвестиций, кроме как сказать, что они соответствуют тому, как общий рынок обеспечивает прибыль, и будет зависеть от того, во что вы инвестируете.

«Я думаю, что в плане сбережений очень интересно то, что он не только привязан к краткосрочным доходам», — сказал он, отметив, что недавний опрос клиентов показал, что 70% клиентов Trade Republic «не ищут краткосрочной выгоды, или инвестирование с единственной целью — извлечь выгоду из среднего эффекта покупки ». Пользователи, по его словам, «верят в тенденции, такие как устойчивость или способность технологической индустрии США действительно расти в течение следующих 10–30 лет».

Финансирование и оценка, а также история, которую компания любит рассказывать о своем потенциале, чтобы помочь среднему потребителю получить лучший финансовый результат с теми деньгами, которые у него есть, определенно, похоже, подтолкнули стартап к тому, чтобы начать позиционировать себя как более постоянный часть финансовой ткани, хотя, как мы, к сожалению, видели, это может быть скользкой идеей не только в мире финансовых услуг, но и в мире стартапов.

Это одна из причин, по которой тот факт, что у компании есть банковская лицензия, пригодится: это означает, что клиенты получают страхование вкладов на сумму до 100 000 евро на счет (аналогично тому, как FDIC поддерживает банки в США).

Sequoia была сильным инвестором в финтех, поддерживая такие компании, как Klarna и Nubank, и это происходит по мере того, как фирма расширяет свое присутствие в регионе после открытия своего первого европейского офиса в Лондоне.

«Демократизация финансовых рынков будет одной из важнейших потребительских тенденций следующего десятилетия», — говорит Дуг Леоне, партнер Sequoia, в заявлении. «Trade Republic находится в авангарде этой тенденции и привлекла неиспользованное поколение европейских вкладчиков, которые требуют большей финансовой доступности. Мы очень рады сотрудничать с Кристианом, Томасом, Марко и их командой, поскольку они создают продукт и впечатления, которые нравятся клиентам ».