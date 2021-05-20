 

Вышел смартфон Samsung Galaxy F52 5G с квадрокамерой и 120-Гц дисплеем

20.05.2021, 12:16, Разное
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Новый смартфон вывела на рынок компания Samsung, Galaxy F52 5G получил квадрокамеру и дисплей на 120 Гц. Фронтальный объектив расположен в отверстии на экране, а ценник аппарата составляет немногим больше 300 долларов.
Ассортиментный ряд своих смартфонов расширила компания Samsung. Представленный Galaxy F52 поддерживает мобильные сети пятого поколения. Мощность и быстродействие устройству обеспечивает однокристальная система Snapdragon 750G от Qualcomm. Тактовая частота восьми вычислительных ядер Kryo 570 достигает 2,2 ГГц, также в комплекте есть ускоритель графики Adreno 619. Дополняет процессор чип оперативной памяти объемом 8 гигабайт, работает аппарат на одиннадцатом поколении ОС Android, расширенной фирменной оболочкой One UI 3.1.

Любого рода контент можно хранить на 128-гигабайтном флэш-накопителе или карте памяти формата microSD. 6,6-дюймовый дисплей Samsung Galaxy F52 5G выполнен по технологии FHD+ Infinity-O. Его расширение составляет 2408 на 1080 точек, а частота обновления изображения достигает 120 Герц. При этом фронтальный объектив на 16 миллионов пикселей размещен в вырезе справа вверху экрана. Главный датчик тыльной четырёхкомпонентной камеры соответствует 64 мегапикселям и имеет оптическую диафрагму f/1,8. Также есть «на борту» смартфона широкоугольный 8-мегапиксельный датчик и пара сенсоров по 2 мегапикселя для макросъемки и измерения глубины сцены.

Есть в Samsung Galaxy F52 5G также NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев вынесен производителем на боковую грань корпуса. Энергию аккумулятора на 4,5 тысяч мА•ч можно быстро восполнить зарядкой на 25 Ватт. Вес девайса составляет 199 грамм, длина, ширина и толщина равны соответственно 164,6, 76,3 и 8,7 миллиметра. На полках магазинов аппарат появится в двух цветовых решениях, белом и черном, при этом его стоимость составит 310 долларов.

Источник: 3dnews.ru



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