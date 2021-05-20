Учёные: Молодые люди подвержены хронической усталости после COVID-19

Американские учёные в ходе очередного исследования выявили, что молодые люди подвержены хронической усталости после перенесённого COVID-19. Доказано, что у молодёжи и подростков будут проявляться постковидные симптомы.

Исследователи назвали «долгосрочные» симптомы мультисистемным расстройством, то есть, синдромом хронической усталости. Было отмечено, что в настоящее время много пациентов от 10 до 24 лет поступает в больницы США с инфекцией SARS-CoV-2. Связано это с тем, что молодые люди, во-первых, оказались в числе последних, кто получает прививки от ковида, а во-вторых, они посещают бары и спортивные секции, где много людей и нарушается принцип социального дистанцирования и индивидуальной защиты.

Шотландские учёные объясняют, что спорт в тандеме с вакцинацией – это лучший способ борьбы с инфекцией SARS-CoV-2. Физическая активность увеличивает вероятность формирования высокого уровня антител, а ещё снижает риск возникновения инфекций и летальных исходов, однако очень важно соблюдать все ограничительные меры в связи с пандемией.

Итальянские исследователи на примере 12 спортсменов доказали, что использование масок при интенсивных упражнениях не опасно для здоровья. Более того, лицевые повязки защищают от коронавируса, уменьшая передачу инфекции SARS-CoV-2 между людьми, которые посещают спортивные залы.

Источник: omskpress.ru