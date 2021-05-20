 

В кометах Солнечной системы обнаружили тяжелые металлы

20.05.2021, 12:16, Разное
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Ученые обнаружили признаки наличия тяжелых металлов в кометах Солнечной системы. Ранее считалось, что они могут быть только в атмосфере ближайших к своим звездам планет.
Польские исследователи обнаружили следы тяжелых металлов в кометах Солнечной системы. Сотрудники Ягеллонского университета под руководством Петра Гузика в ходе своей работы проанализировали изотопный и химический состав пыли и газа одной из межзвездных комет. Ранее наличие тяжелых металлов было доказано только в атмосфере близких к звезде планет. Комета же 2I/Borisov показала наличие в ее теле никеля и железа, путь попадания которых туда пока не установлен.

Атомарный никель и железо газопылевой оболочки кометы, открытой всего два года назад, поможет понять многие пока не раскрытые тайны Вселенной. Ядро 2I/Borisov составляет в диаметре порядка одного километра, в ее составе много органики и пыли. Польские астрономы изучали комету после ее сближения с Солнцем, в это время она была за 350 миллионов километров от главного галактического светила.

Скорее всего, считают эксперты, металлы в комете присутствуют, как нестабильные органические молекулы. Они распадаются под влиянием тепла и света, но присутствуют в хвостовом спектре. Никелевые соединения нередко попадают еще в только формирующиеся запасы материи протопланет.

Источник: in-space.ru



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