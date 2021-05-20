 

“Шикарная!”, “Фигура идеальная”, “Вся отфотошопленная”. Каменских показала тело в купальнике

20.05.2021, 12:14, Новости дня
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Она анонсировала релиз своего альбома “Красное вино”.

“Это альбом-откровение, и он полностью ассоциируется со мной. Словно тот терпкий напиток, который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера”, – пообещала Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали фото.

“Шикарная!” – написала lolita_purtseladze.

“Какая красивая, фигура идеальная”, – заявила i.j.malko.

“Вся отфотошопленная”, – отметил sergio_bulgaru.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.  

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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