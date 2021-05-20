“Шикарная!”, “Фигура идеальная”, “Вся отфотошопленная”. Каменских показала тело в купальнике
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Она анонсировала релиз своего альбома “Красное вино”.
“Это альбом-откровение, и он полностью ассоциируется со мной. Словно тот терпкий напиток, который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера”, – пообещала Каменских.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали фото.
“Шикарная!” – написала lolita_purtseladze.
“Какая красивая, фигура идеальная”, – заявила i.j.malko.
“Вся отфотошопленная”, – отметил sergio_bulgaru.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет