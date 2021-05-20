Зеленский: Я очень хочу строить справедливую Украину, в которой нет бедности

“Я очень хочу строить справедливую Украину, в которой нет бедности. Понимаю, что это то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее увеличение заработной платы [произошло] с 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. С 4 тыс. с момента, когда я стал президентом, если быть точным”, – отметил глава государства.

Он отметил, что справедливости в начислении пенсий он “пока не видит”.

“Тем не менее будет пенсионная реформа. Программа 80+ заработала. В этом году пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, получат деньги, но этого мало”, – сказал Зеленский.

Контекст:

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

В марте Лазебная говорила, что Министерство социальной политики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

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