Зеленский: Мы строим страну без олигархов

Глава государства подчеркнул, что эта страна будет для 40 миллионов украинских граждан, а не для состоятельных людей из первой сотни Forbes.

“Какие [у нас] приоритеты? Номер один: мы строим страну без олигархов. […] Действительно страну без олигархов. Думаю, вы ощущаете первые наши шаги, к которым я готовился достаточно долго. И сейчас вы видите результат. Страну для 40 миллионов, а не для сотни Forbes. Действительно, где государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес должен жить за счет государственного бюджета”, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что больше не хочет рассчитывать на санкции, которые ввели или будут вводить другие государства для помощи Украине.

“Мы строим сегодня страну, которая не ждет, как это было раньше, только санкционную политику других государств. Мы им благодарны, тем не менее… Страну, которая самостоятельно защищает суверенитет (и внутри страны тоже). Которая сама проводит мощную санкционную политику против пропагандистов, против контрабандистов, против криминальных авторитетов, воров в законе, скрутчиков налогов, спиртовиков и… Их достаточно много”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает, что все категории граждан, в том числе выше перечисленные, будут равны перед законом, ради чего “строится с нуля новая судебная реформа”.

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

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