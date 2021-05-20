“Наш край”: Отмена моратория на экспорт леса противоречит национальным интересам Украинского государства

Комментируя опубликованный на сайте Минэкономики законопроект, политик отметил, что отмена введенного в 2015 году моратория противоречит национальным интересам Украины. Он напомнил, что запрет на вывоз леса ввели после ряда разрушительных паводков на западе Украины. Вельможный считает, что отмену запрета поддержат в Евросоюзе, так как там из-за моратория даже угрожали санкциями и отказом в кредитовании. Вельможный добавил, что в конце 2020 года арбитражный суд признал право Украины на запрет экспорта своего леса.

“Согласно расследованию авторитетной международной организации Earthsight, которое было обнародовано в 2018 году, вывоз украинской необработанной древесины в страны ЕС со времени введения моратория не прекращалось. Украинский лес нелегально вывозился в Европу через подставные фирмы, за которыми стояли компании-мировые гиганты”, – заявил Вельможный.

Следственная группа Верховной Рады выяснила, что попытка скрыть нелегальную вырубку лесов в прошлом году стала причиной масштабных пожаров по всей Украине и привела к гибели 16 человек, сообщил он.

“Наш край” настаивает на сохранении моратория на вывоз украинского леса-кругляка. В то же время должен быть усилен контроль за его соблюдением. Необходимо закрепить в законе мораторий на вывоз за границу любой необработанной украинской древесины, сделает невозможным схемы экспорта высококачественной древесины под видом дров или отходов”, – сказал нардеп.

Украине необходима комплексная программа стимулирования деревообработки и производства в Украине товаров из дерева с высокой добавленной стоимостью, убежден Вельможный, так как такой подход позволит создать новые рабочие места и увеличить поступления в бюджет. Политик считает, что в стране нужно ввести государственный фонд восстановления и сохранения украинских лесов и наполнять его через специальный сбор на прибыль деревообрабатывающих предприятий.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года, президент подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

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