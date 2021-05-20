Мнение: Переговоры в Рейкьявике

В Рейкьявике прошли первые переговоры между США и РФ на уровне министров иностранных дел после того, как демократы захватили Белый Дом.

Обе стороны в публичной части констатировали, что в отношениях все плохо, но можно было бы сотрудничать в некоторых областях. По сути, на таких встречах, будут обсуждаться рамочные условия, в которых будет идти холодная война, так как сейчас старые сдерживающие договоры по большей части ликвидированы и процесс выработки "правил и условий" новой Холодной войны находится в зачаточном состоянии.

Встречу Байдена и Путина так и не подтвердили. Может будет, может нет.

США традиционно в публичной части рассказывали о "борьбе за демократию", поминали Украину, но делали это более осторожно, нежели это было в ходе провальных переговорных на Аляске с китайцами, где США нарвались на публичную отповедь.

По итогам переговоров было заявлено, что они прошли конструктивно (чтобы это ни означало).

В целом, никаких особых прорывов не было, но вряд ли их можно ожидать на текущем этапе американо-российских отношений.

Полагаю, Москву куда как более порадовали колебании американской позиции по "СП-2", где фактически признается, что США не готовы идти до конца в вопросе "СП-2" без оглядки на отношения с Германией. С учетом оставшихся 80 км для достройки, есть немалая вероятность, что трубопровод до ухода Меркель в конце сентября 2021 года успеют достроить. От новых американских санкций это РФ конечно же не убережет, но как уже показывала практика, в этом вопросе главное не санкции, а труба.

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