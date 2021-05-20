 

Определен нанесший смертельную травму антифашисту Сутуге подозреваемый

20.05.2021, 12:02, Новости дня
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Удар активисту «Антифа» Алексею Сутуге, после которого тот скончался, нанес уроженец Ингушетии Ахмед Гулоев, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что в ходе конфликта Сутуге был нанесен один удар в челюсть, от которого он упал и ударился головой об асфальт, получив открытую черепно-мозговую травму. К этому преступлению причастен уроженец Ингушетии Ахмед Гулоев», – отметил собеседник ТАСС.

Сам инцидент произошел в августе 2020 года, Сутуга вступил в магазине на Ольховской улице Москвы в конфликт с сотрудниками супермаркета. После этого завязалась драка между ним и несколькими приезжими из других регионов, активиста госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

У него зафиксировали сильный ушиб головного мозга, переломы теменной и височной костей и отек головного мозга, паралич правой половины тела. Были арестованы четверо человек, в том числе Гулоев.

Напомним, Сутуга и раньше участвовал в драках, в 2014 году его признали виновным в участии в драке с участниками ультраправых молодежных группировок и приговорил его к трем годам и месяцу колонии общего режима.

До этого Сутуга вместе с другим активистом движения «Антифа» Алексеем Олесиновым проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу о драке возле клуба «Воздух», но был освобожден по амнистии. Как сообщали СМИ, потасовка произошла в конце 2011 года между охранниками и посетителями панк-концерта в «Воздухе».



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