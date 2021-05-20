В РФ выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 9232 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 9232 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 14,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3312, Санкт-Петербурге – 791, Московской области – 727.

Всего в стране выявлено 4 974 908 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 591 770 человек, из них 9983 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 396 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончался 117 361 человек.

Накануне, 19 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7920. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1312.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.