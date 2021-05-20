 

Обезврежена похищавшая деньги у пенсионеров в Москве банда лжеюристов

20.05.2021, 12:02, Новости дня
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Задержаны кравшие у пенсионеров деньги мошенники, возбуждено 16 уголовных дел, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены 16 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – цитирует Волк ТАСС.

Правоохранители вместе с представителями компании Group-IB установили, что подозреваемые звонили пенсионерам и представлялись работниками юридических фирм. Они обещали помочь в получении компенсаций за некачественно оказанные услуги другими организациями, для этого они брали «комиссию», «налоговый сбор», доверчивые пенсионеры переводили им свои сбережения на счета.

«Одну из потерпевших – 83-летнюю москвичку, ветерана труда и заслуженного учителя – сообщники убедили произвести оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам, в результате чего лишилась 280 тыс. рублей», – отметила представитель ведомства.

Всего было проведено 17 обысков, изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы данных с персональными данными граждан, средства связи и документы.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона», – указала Волк.

Ранее в Москве пресекли деятельность преступной группы, кравшей смартфоны жителей и похищавших через кабинеты онлайн-банков их деньги.



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