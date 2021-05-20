 

Скандалы: Канализационные трубы могут утопить страну

20.05.2021, 11:56, Разное
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Степень износа коммунальной инфраструктуры в России составляет 60%, а на ее замену или модернизацию требуется не менее 4 триллионов рублей

Степень износа коммунальной инфраструктуры в России составляет 60%, а на ее замену либо модернизацию уже сейчас требуется не менее 4 триллионов рублей, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко на заседании круглого стола. Сенатор отметил, что в отдельных регионах ситуация с состоянием коммунальной инфраструктуры вызывает повышенную обеспокоенность.

«Степень износа коммунальной инфраструктуры в целом по стране варьируется в пределах 60%, при этом ее значительная часть, помимо высокого уровня изношенности, уже давно не отвечает требованиям энергоэффективности и экологичности», — сказал он.

Так, согласно данным единой межведомственной информационно-статистической системы, в ряде регионов общий уровень износа всей коммунальной инфраструктуры превышает 70% , а по отдельным ее видам, например, канализационным сетям, более 80%.

Как отметил Шевченко, на замену либо модернизацию коммунальной инфраструктуры уже сейчас требуется не менее 4 триллионов рублей.

«Однако с учетом того, что бюджеты большинства субъектов федерации, а также муниципальных образований носят дефицитный характер, они явно не смогут изыскать соответствующие финансовые ресурсы. В подавляющем большинстве денег у регионов хватает лишь на то, чтобы устранять последствия ежегодно происходящих аварий в коммунальных сетях, проложенных еще в советское время», — заявил сенатор.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко

При этом он подчеркнул, что проблему также не стоит решать за счет повышения тарифов на коммунальные услуги. «Для инвесторов системы и объекты коммунальной инфраструктуры, как правило, не представляют особой инвестиционной привлекательности, особенно, если они расположены в малых и средних городах, имеющих небольшое население, по причине длительности окупаемости вкладываемых средств. Очевидно, что здесь необходимо продолжить поиск решений по приданию большей инвестиционной привлекательности для инвесторов проектам, реализуемым в таких населенных пунктах», — считает Шевченко.

Он также обратил внимание на такую проблему, как неблагоприятное техническое состояние большинства очистных сооружений, которое напрямую влияет на экологическую безопасность населения. «Целесообразно рассмотреть вопрос о разработке отдельного федерального закона, предусматривающего строительство и реконструкцию очистных сооружений централизованных систем водоотведения, с выделением на указанные цели соответствующих бюджетных средств», — заявил сенатор.



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