Военный обозреватель назвал сильные стороны фильма “Турист”

По его словам, это первый фильм в России, рассказывающий и показывающий характер африканского колорита. Русский зритель хорошо знаком с Чечней, по таким картинам как «Кавказский пленник» и «Чистилище», и Афганистаном — «9 рота» и «Кандагар».

«Боевую и удивительную в своем быте и в своей жестокости Африку мы в целом еще не наблюдали», — говорится в сообщении автора Telegram-канала.

Сюжет фильма знакомит зрителя с событиями в ЦАР, произошедшими накануне президентских выборов в декабре 2020 года. Группа инструкторов из РФ пребывает в государство по приглашению официальных властей для обучения правительственной армии и сразу попадает в «суровый замес». Боевики и наемники «Коалиции патриотов за перемены» атакуют столичный город Банги с целью устроить госпереворот.

Главный герой — молодой бывший полицейский, который получает позывной «Турист». Он ни разу за свою жизнь не бывал в горячих точках, однако обстоятельства вынуждают его взять оружие в руки и встать на защиту мирных граждан.

Автор Astra Militarum отметил прекрасную работу съемочной команды и режиссеров. Одной их сильных сторон картины стал правильный подбор актеров.

«Противоборствующие стороны в фильме умело разграничены – мы можем отличить героев фильма от злодеев», — считает он.

Еще одной сильной стороной «Туриста» является экшн. Сценаристы и постановщики отлично потрудились над мощными и красочными взрывами и перестрелками, не говоря уже о каскадерской работе.

«Мы внимательно следим за происходящим и не теряемся в кутерьме и хаосе перестрелки. Коме того, в силу показанного драматизма мы не знаем, доживут ли пацаны (и, конечно же, прекрасная черная девочка-сержант FACA) в полном составе до конца фильма, верим и сопереживаем им», — добавил он.

В завершении рецензии автор Telegram-канала отметил главный посыл фильма. По его мнению, человечность стала ключом картины о русских инструкторах в ЦАР.

«Мы узнаем, что именно человечность и справедливость привела в Африку «Туриста», за справедливость борется «Макет», за справедливость для своей страны храбро дерется девочка-сержант», — подытожил он.