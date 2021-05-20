Мнение: Письмо: “Это не суп, а рагу”

Самостоятельно разбирайте.

ulianaevt

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо Вам за ваш труд.

Пишу в надежде попасть на разбор.

2 месяца назад на СЗ я познакомилась с Е.

Если вкратце, то я не могу найти общий язык с его дочерью, что для него очень важно.

Честный запрос звучал бы так, наверное: думаю, он меня вскоре бросит (если уже не бросил а я и не заметила), не хочу, чтобы это было ушатом, хочу подстелить соломки, помогите, пожалуйста, уважаемая Эволюция.

Я живу в провинциальном городе. Мне 32 г., у меня есть сын – 5 лет. Я живу с бабушкой и дедушкой. Есть машина. 6 лет почти не работала (вела свой небольшой туристический проект и подрабатывала из дома). В феврале устроилась работать трэвел-координатором в Швейцарскую компанию. Чему безумно рада. Зарплата у меня средняя, но, в целом, хватает.

Е. 42 года. Работает преподавателем в крупной компании – преподает персоналу “кухню” компании – очень разное преподает.

У него свой небольшой домик, машина, есть дочь – Н., 7 лет. Она живет с мамой в другом городе, Е. забирает ее на выходные. Не знаю, сколько он зарабатывает, но ОЗ явно больше моей.

Мы с ним начали общаться еще в феврале. Ему понравилась моя видео экскурсия про наш город. Про это и стали общаться, потом нашлись другие общие темы для разговоров. Потом он предложил погулять.

Потом ещё раз. В это время я отвезла сына к родителям бывшего мужа на 2 месяца. Поэтому у меня было время ходить на свидания. Мне очень повезло со свекрами.

На втором свидании он предложил “растопить лед” – приобнял меня и поцеловал. В этот день его машина сломалась и я предложила подвезти его домой. Он подумал и согласился. Спросил, не хочу ли я зайти на чай, я ответила, что нет, что уже поздно и мне пора домой.

Пишу и мне не верится, что все вот-вот закончится.

Потом мы были в кино, после кино целовались в машине, он предложил сесть назад. Я согласилась, но когда мы сели, меня паника охватила и через минуту я сказала, ладно, поехали домой. Он этого не понял. Спросил, все ли нормально. Я сказала, что стесняюсь.

Я думала, что он мне больше не позвонит, меня начало шатать, что я повела себя глупо в машине. Думаю, я вырастила его фигуру в тот момент. Но он позвонил и мы встретились, он сказал: поехали ко мне? Я сказала, что “мне нельзя”. Он сказал, ну и что, поехали кино посмотрим. В общем, мы поужинали, в какой-то момент он сказал: тебе ж нельзя, да? -Да – сказала я и он отвез меня домой.

Потом он меня пригласил к себе и я приехала. Все было хорошо. На прощанье он спросил, что я делаю завтра, я сказала, что работаю. – Ну, спишемся – сказал он. И я уехала. А на следующий день он написал: У., ты сегодня хотела погулять? Я хочу тебя увидеть, но просто чувствую, что устал, может перерывчик сделаем?

Я: а разве мы собирались встретиться? (меня в этот момент качало от мыслей от: да с чего он взял, мы ж не собирались, потом: да с чего он взял, что мне очень надо?! И в конце: да как он мог такой шаг с моей стороны не оценить!).

Он: вроде собирались. Я еще хотел сказать, что не против, если мы увидимся, когда моя дочка со мной, если ты не против.

Это было в пятницу, я подумала, что он про субботу говорит, а не в общем, и ответила:

Я: спасибо за предложение, но мне кажется, что это не очень хорошая идея. Она и так тебя не видела на прошлой неделе и расстроилась.

Он: что? Мы наверное, неправильно друг друга поняли.

Я: Она ведь очень хочет с тобой встретиться. Ну и я знала, что ты с дочкой на выходных, поэтому уже договорилась с папой. (обиженная корона сокровища?).

Он имел в виду, что в общем не против.

Как-то после секса он снова сказал, что хочет меня познакомить с дочкой. Я поняла, что это очень важный момент. Мы познакомились. Пошли кормить уток в парк. Было очень сложно. Н. не стремилась идти со мной на контакт. До сих пор так. И я чувствую, что проваливаю важный тест. Я приглашаю ее чем-то заняться, она на что-то соглашается. Например, покататься на лошадях, но я ей не нравлюсь. А это именно то, что хочет от меня Е. (как мне кажется) и мой штурман в ступоре, все пошло не по плану.

Потом я поехала за сыном. Е меня проводил – я была счастлива. Это был самый классный день. Были майские праздники, я задержалась на неделю, потом вернулась и позвала Е. и Н. к нам в тот же день на ужин. Спросила, что ест Н.? Подойдет ли пюре и курица? Е сказал, лучше рыбу. В итоге, рыбы не было поблизости, картошки – тоже, мы с сыном салат сделали и пожарили котлеты. Н. ничего из этого не ела. Поэтому Е. пошел за картошкой и мы сделали пюре. Н и мой сын нашли общий язык и хорошо играли вместе. В конце мы договорились с Н. встретиться еще раз.

И вот на прошлых выходных Е. написал в пятницу, пригласил приехать. Привез нас (моя машина в ремонте была). К слову сказать, дорога в одну сторону – 1,5 часа езды. Мы остались у него ночевать. Он сказал, давайте проведем выходные вместе. Я завтра съезжу за Н., побудете у меня до воскресенья. Мы остались.

Мой сын вел себя не как обычно. Много капризничал, демонстративно не слушался, требовал внимания, без спроса брал все вещи Е. . Для него это все тоже было событие. Хоть ему и понравилось играть с Н., но Е. – чужой человек. Стоило ему уделить больше внимания, наверное, в этой ситуации.

Когда Е. поехал за Н., я вызвалась приготовить еду для них. Е сказал – приготовь суп. Съездил в магазин, купил продукты.

Суп у меня вышел очень вкусный и густой – очень мне понравился! Я так была довольна собой, что когда я услышала от Е., что суп надо переваривать, что это не суп, а рагу и в нем нет жидкости я растерялась. Н. вообще есть не стала. Я расстроилась. Захотелось уехать.

Н. ушла играть к соседям, мы втроем вышли во двор убирать во дворе. Мой сын помогал мне с уборкой. Как вдруг Е. залез в люк и мой сын крикнул: “ты с ума сошел? Ты же разобьешься!” – мне было стыдно.

Е. сказал, что так со взрослыми не разговаривают. Сын попросил прощенья, я тоже (когда сын не слышал). Сказала, что сын обычно так себя не ведет.

Е: Я его не виню, видимо, где-то в воспитании было упущение.

Я промолчала.

Потом пришла Н. с подружкой домой, они пошли играть в детскую. Думаю,не только я устала за этот день. Подумала, что вообще не время оставаться ночевать. И когда пришел Е. сказала, что у меня срочное дело по работе, и что мы поедем домой. Он спрашивал, что случилось, предлагал взять рабочий ноут и вернуться – мы планировали погулять на следующее утро. Но я отказалась, сказала, что поедем на такси. Он сказал: ну давай я вас отвезу на остановку, так будет дешевле. Я отказывалась, ведь пришлось бы девочек 7-и лет в 9 вечера одних оставить дома. Но он ответил, что, ничего, они оставались уже сами.

Отвез на остановку, такси приезжать не спешило. Е. еще с нами стоял минут 30. В общем, столько ему хлопот доставила, вместо того, чтоб совладать с собой и уже остаться до конца.

После этого общение затухло. Чтобы как-то исправить ситуацию, я пригласила их в субботу покататься на лошадках, как я и обещала Н.

Е. согласился. Но наше общение все равно сходит на нет.

Он обычно звонил почти каждый день, теперь вот в понедельник позвонил, пригласил приехать во вторник или среду с сыном.

Я: скорее всего ни во вторник ни в среду не смогу. (из-за сына на самом деле я отказалась. Мне кажется, что ему эта поездка ни к чему, что нужно более плавно знакомиться, что для него это вообще шок, судя по его поведению. С Н. он рад общаться и играть, но когда ее там нет – это совсем другое).

Е: как хочешь. Уговаривать не буду.

Я: почему?

Е: Ты хочешь приехать? Я хочу тебя видеть.

Я: да, хочу. Давай завтра спишемся, я посмотрю, как там у меня с работой дела будут.

Ну и во вторник написала, что не могу приехать, что приглашаю его к себе. Что хочу очень видеть (мои бабушка и дедушка сейчас уехали к маме, мы с сыном одни). Он не приехал. Он еще раньше говорил, что это не моя квартира, что он в нее придет, только если его пригласят хозяева – мои бабушка и дедушка. А иначе – это неуважительно. Мне показалось, что он испытывал гнев, когда объяснял это. Вроде бы я элементарных вещей не понимаю.

Вторник-среда-четверг, он не звонит. Общаемся мы гораздо меньше. И мне кажется, что если эти выходные пройдут так же, как и прошлые, то это будут последние наши выходные.

Уважаемая Эволюция, как мне быть?

Мне кажется, что я слона не вижу. Как с тем супом – это же надо было так не замечать его прошлых комментариев, что он уже не сдержался в последний раз.

Спасибо, что дочитали.

С уважением,

У.