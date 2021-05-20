Быстрая материализация желаний: какие способности выдают скрытую ведьму

Ведьмы и колдуньи не исчезли в глубине веков далекого прошлого. Многие из современных женщин также обладают магическими способностями. Однако, не все представительницы прекрасного пола подозревают о том, что наделены скрытыми сверхъестественными возможностями. Вот несколько характерных признаков, по которым можно определить ведьму.

Гипнотический взгляд

Наверняка вам приходилось встречаться с людьми, которые обладают мощным взглядом. Иногда от него становится как-то не по себе. Отличительным признаком колдуньи является то, что ее взгляд проницательный, пристальный, словно рентген. Его невозможно выдержать, так и хочется отвести глаза в сторону. Сами ведьмы, которые знают о своем даре, могут этим пользоваться в своих интересах. Они внимательно смотрят на человека, и от этого у него происходит некое помутнение разума. Даже не подозревая о магическом воздействии, человек выполняет те указания, которые мысленно посылает ему колдунья.

Материализация желаний

Ведьма всегда получает то, что хочет. У нее есть множество инструментов, которые помогают ей осуществить желание в кратчайшие сроки. Обычно этот дар, а также способы проведения всевозможных ритуалов передаются ей от старшего поколения. Поэтому эти женщины могут почувствовать власть над всем, с чем или с кем соприкасаются. Любая мысль обретает материальную форму, если колдунья приложит к этому усилие.

Метки на теле

Принято полагать, что на теле настоящей ведьмы должны присутствовать разные метки. Речь идет о родимых пятнах или небольших родинках, которые имеют странную форму. Также считается, что потомственная колдунья наделена такими же отметинами, как и ее предки (мама, бабушка и др.).

Управление людьми

Ранее уже говорилось о том, как действует на окружающих людей гипнотический взгляд колдуньи. Есть и другие способы воздействия на людей, а также манипуляции с чужими судьбами. Если случайно или умышленно обидеть ведьму, можно наблюдать два варианта развития событий. Либо она будет проявлять настолько агрессивные эмоции, от которых захочется подальше бежать, либо окинет взором, от которого побегут по телу мурашки. Нужно помнить об одном: ведьмы не прощают обиды. Они обязательно запомнят все плохое и отомстят. Причем сделают это так, что обидевший их человек будет расплачиваться за свои слова или поступки на протяжении долгих лет (а то и всю жизнь).

Ясновидение

В основном люди, обладающие магическими способностями, могут предвидеть будущее. Им помогают в этом вещие сны, а также предчувствия и сильно развитая интуиция. Очень часто женщину что-то тревожит, однако она и сама не знает, что именно с ней происходит. А когда случается какое-то неординарное событие, становится понятно, откуда взялся этот дискомфорт.

Единение с природой

Некоторые колдуньи всегда чувствуют окружающую их природу, словно она является живым существом. Речь идет не только о животных, пониманию и уму которых часто удивляются даже простые люди. Ведьмы могут «общаться» с растениями, стихиями, камнями, небесными светилами и пр. Они ощущают приближение полнолуния и новолуния, чувствуют влияние энергии дождя, ветра и пр. и нередко от них «заряжаются».

Движение против установленной системы

Ведьмы по своей природе всегда являются бунтарками. Иногда их поведение бывает явным и демонстративным, однако чаще всего свою точку зрения колдунья тщательно скрывает. Однако можно с большой вероятностью утверждать, что ведьма против стереотипов, она не любит ограничений, отрицает религиозные учения (хотя некоторые ими ловко прикрываются, пытаясь совместить несовместимое: религию и колдовство). Но эта женщина достаточно умна, чтобы понимать, что доля правды в данной философии присутствует. Ее миссией является разрушение, поэтому нет никакого смысла придерживаться установленных правил и общепринятых взглядов. Каждая из них уникальная в своем роде и в возможностях.

Семейные ритуалы

Конечно же, каждая колдунья соблюдает определенные правила, которые предписаны в ее семье, начиная с предков. Соблюдаются определенные ритуалы, огромное внимание уделяется колдовству, защите и пр. Все домочадцы верят в то, что именно эти правила нарушать нельзя. Причем выполняется все до малейшей точности, поскольку именно мелочи часто имеют особое значение (у ведьм есть свои секреты, которые она не выдаст чужим людям ни при каких обстоятельствах).

Ощущение момента

Некоторые люди способны избегать неприятностей и даже трагедий, не понимая при этом, каким образом это произошло. Например, чего-то не успели сделать и потому не улетели на самолете, который попал в авиакатастрофу, или не пошли на мероприятия из-за плохого предчувствия, и правильно сделали, так как мероприятие это закончилось трагедией. В то же время у них получается оказаться в нужное время и в нужном месте, где их ждет очень выгодное знакомство или просто успех. Можно сказать, что такие ситуации происходят и с обычными людьми, однако это можно назвать случайностью. А для колдуньи это – закономерность. Она умеет ощущать атмосферу, поэтому легко находит место с комфортной для себя энергетикой.

Сила слов и мыслей

Можно обратить внимание на то, что обладающие магическими способностями женщины всегда контролируют каждое свое слово. Они не станут шутить на тему здоровья, продолжительности жизни, личного счастья и пр. Это происходит потому, что они знают, насколько сильной является энергия слова. Иногда им достаточно произнести всего лишь один звук (не то, что слово или фразу), чтобы все изменилось. Колдуньи также не думают ни о чем плохом (речь идет о словах и мыслях по отношению к себе и своим близким), поскольку понимают, что банально могут себя «сглазить».

Вместо заключения

Принято считать, что слово «ведьма» ассоциируется исключительно с образом злой и недоброжелательной старухи. На самом деле, очень часто колдуньи являются очень милыми и добрыми людьми. Чуть выше по тексту было сказано, что эти женщины обладают магическими способностями. Однако многое из перечисленного есть у обычных людей, наделенных высоким уровнем интеллекта. Например, общение с природой, интуиция, родинки (физиологические особенности) и пр. Наверное, не стоит называть таких людей ведьмами или просто не подразумевать под этим словом однозначно негативное значение. Тем более, что исходя из такой философии, ведьмой может оказаться любая из нас.