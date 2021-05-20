“Мужчины приходят и уходят, а я у себя одна”: 10 вещей, которых зрелая женщина не потерпит в браке

В молодости девушки способны положить на алтарь любви свои интересы и жизненные приоритеты, часто идут на уступки ради любимого человека и сохранения отношений. Но с возрастом женщины начинают ценить свою жизнь, время и душевное спокойствие. Вот 10 вещей, которые зрелая женщина не будет терпеть в браке.

Делать то, что не нравится

Зрелая женщина не пойдет с любимым на футбольный матч, если не является фанаткой этого вида спорта. Она не будет слушать музыку, которая не нравится ей, но интересна супругу, и не пойдет в ресторан, где чувствует себя некомфортно, но где нравится быть ее мужу. Она понимает, что делать что-то, что приносит дискомфорт, совершенно не обязательно для того, чтобы сохранить хорошие отношения.

Всегда проводить досуг вместе

Зрелая женщина не будет страдать, если ее муж пойдет в спорт-бар с приятелями, ведь у нее есть свои интересы и хобби, и она понимает, что проводить время порознь и иметь разный круг друзей – нормально.

Прощать пренебрежительное отношение

Зрелая женщина не простит, если муж забудет важную дату или день ее рождения. Для нее то, что он помнит об этом, означает, что муж уважает и ценит свою жену.

Молчать о том, что не нравится

Женщина понимает, что умалчивание о том, что что-то в отношениях или поведении супруга ее не устраивает, приведет к тому, что обиды и недовольство будут накапливаться, а когда-то выйдут наружу в виде грандиозного скандала. Она всегда прямо говорит обо всем, что ее беспокоит в партнере.

Прощать слабости

Взрослая женщина не будет мириться с оскорблениями, полученными от мужа. Кроме того, она не будет прощать его увлечение алкоголем или азартными играми, а также другие слабости, которые наносят вред здоровью или материальному благосостоянию семьи.

Избегать откровенных разговоров

К зрелому возрасту женщина понимает, что открытость и честность – залог крепких отношений, она не боится прямых вопросов ни на какую тему и сама спрашивает обо всем, что ее интересует.

Сохранять несчастливый брак

Взрослая женщина не будет мириться с тем, что мужчина ее не любит или отношения не так хороши, как хотелось бы. Она не боится остаться в одиночестве и понимает, что лучше быть одной, чем в удушающем браке, который делает несчастной.

Терпеть ревность

Зрелая женщина слишком уважает себя, чтобы терпеть придирки и сцены ревности со стороны мужа, которые не имеют под собой никаких оснований. Доверие – основа брака, это она знает на “отлично”.

Мириться с холодностью

Для взрослой женщины важны как духовная, так и физическая близость с мужчиной. Потому она не будет мириться с тем, что ее супруг не выполняет свой супружеский долг и охладел к ней.

Менять внешность ради мужчины

Зрелая женщина уважает сама себя и понимает, что муж тоже должен уважать ее и любить не за внешность, а за внутренние качества. Потому она не будет красить волосы или резко худеть только потому, что этого хочет ее супруг.