Звезда “Великого Гэтсби” Джоэл Эдгертон и fashion-директор Vogue Кристин Сентенера впервые стали родителями

46-летний актер Джоэл Эдгертон, известный по многим фильмам, в том числе “Великий Гэтсби”, и его девушка, фэшн-директор австралийского Vogue Кристин Сентенера, впервые стали родителями. Радостную новость Джоэл рассказал в интервью Опре Уинфри, сказав лишь, что это произошло недавно. Актер добавил, что из-за плотного графика почти что пропустил радостное событие:

Я очень нервничал, потому что работал в Квинсленде. И возникли кое-какие проблемы на границе Сиднея и Квинсленда. Я боялся, что застряну. Но мне повезло — я работал с прекрасными людьми, которые сказали, что перевернут все верх дном, но не допустят, чтобы я пропустил такое важное событие.

Кристин Сентенера

Джоэл Эдгертон активно снимается в кино (на его счету такие успешные проекты, как “Великий Гэтсби”, “Стертая личность”, “Красный воробей”, “Черная месса” и другие), но невероятно скрытен в вопросах частной жизни. Однако от пристального внимания папарацци, которое направлено на актера, он не смог уйти. Несколько месяцев назад Daily Telegraph сообщил, что вскоре Джоэл впервые станет отцом – малыша ему подарит возлюбленная, fashion-директор австралийского журнала Vogue и владелица, дизайнер бренда Wardrobe NYC Кристин Сентенера. Об этом стало известно, когда девушка была на втором триместре.

Об их романе известно лишь, что рассекретить его пара решила в 2018 году, появившись на красной дорожке церемонии GQ Australia’s Men of the Year Awards в Сиднее. Прошедший в 2020-м карантин влюбленные провели вместе в доме актера, расположенном в Бонди.

В числе тех, кого Кристин довелось снимать, были принц Дании Фредерик и принцесса Мэри

Джоэл Эдгертон и Кристин Сентенера