Android 12: Google представляет новый дизайн операционной системы и другие анонсы на Google I / O



После того, как в прошлом году компания отменила ввод-вывод Google из-за пандемии, во вторник компания запустила виртуальную версию мероприятия. Google (GOOG) сотрудники в масках рассредоточились, чтобы посмотреть выступление на лужайке его кампуса в Маунтин-Вью, Калифорния — большой контраст по сравнению с предыдущими годами, когда на арену собирались тысячи посетителей.

Вот несколько самых громких анонсов мероприятия, которое продлится несколько дней.

Google продемонстрировал новый облик Android 12, последней версии своей мобильной операционной системы. Он имеет более крупные кнопки, большие часы на рабочем столе, размер которых меняется в зависимости от количества появившихся уведомлений, и приглушенные пастельные тона.

Android 12 делает все возможное для персонализации: пользователи смогут изменять цветовую палитру, и, когда обои выбраны, система определит, какие цвета являются доминирующими и дополнительными, добавляя оттенки к регуляторам громкости, виджетам и другим инструментам для завершения внешнего вида.

Google утверждает, что Android 12 позволит устройствам быстрее реагировать на запросы и увеличить время автономной работы, поскольку новое программное обеспечение будет меньше загружать процессоры. Google также выпустил серию обновлений для повышения производительности, в том числе возможность удерживать кнопку питания, чтобы позвонить в Google Assistant, чтобы позвонить или попросить прочитать статью вслух.

Больше внимания к конфиденциальности

С соперником Apple Удвоив функции конфиденциальности, Google использовал мероприятие во вторник, чтобы рассказать о своих собственных усилиях.

Новое программное обеспечение обеспечивает пользователям большую прозрачность в отношении личных данных, к которым имеют доступ различные приложения, и способов управления ими. Новая панель мониторинга конфиденциальности предлагает ознакомиться с настройками разрешений и позволяет пользователям отзывать эти разрешения с панели управления. А новый индикатор автоматически включается, когда приложение обращается к вашему микрофону или камере.

Компания также добавляет функцию, которая использует Google Assistant для предупреждения пользователей о взломе их паролей и помощи в их изменении. Между тем появился новый инструмент под названием Заблокированная папка в Google Фото позволяет пользователям добавлять фотографии в пространство, защищенное паролем, и они не будут отображаться, когда пользователи просматривают фотографии или другие приложения на телефоне. (В демонстрации Google показал, как кто-то хранит фотографию нового щенка в секрете от своих детей.) Эта функция будет запущена сначала на смартфонах Google Pixel и других устройствах Android в течение года.

Удовлетворение наших потребностей в дистанционной работе

Возможно, как дань новой норме работы на дому, Google представила новые инструменты повышения производительности, которые сделают работу из дома более удобной. Наиболее примечательным является Smart Canvas, который позволяет таким сервисам, как Google Docs и Sheets, быть более гибкими и связанными с помощью @ -mentions, контрольных списков, форматов без страниц и реакций на смайлики.

Будущее носимых устройств и дополненной реальности

Google возрождается WearOS, его носимая платформа для умных часов, с помощью Samsung и программной платформы Tizen.

В конце 2019 года Google объявил о планах приобрести компанию Fitbit, производящую носимые фитнес-трекеры, за 2,1 миллиарда долларов, но с тех пор мы мало что слышали об этой категории. Теперь компания демонстрирует свое видение будущего носимых устройств с глубокой интеграцией с Fitbit для отслеживания тренировок и движений.

Компания также поставляет на телефоны больше инструментов дополненной реальности. С помощью AR View через Google Maps пользователи могут наводить курсор на рестораны, достопримечательности и прокладывать маршруты в помещении, начиная с конца этого года. Пользователи также могут сфотографировать математическую задачу, чтобы узнать результат. Точно так же, сфотографировав предмет, который вы видите в реальном мире, например, набор садовой мебели в ресторане, вы сможете идентифицировать бренд и цену, чтобы вы могли купить его самостоятельно.

Умный помощник становится умнее

Google анонсировал новую платформу обработки естественного языка под названием LaMDA, которая помогает искусственному интеллекту быть более общительным. В демоверсии Google показал, каково было бы разговаривать с неодушевленными предметами ради образования, такими как планета Плутон или бумажный самолетик. Эти усилия показывают, как Google продолжает вкладывать больше ресурсов в повышение интеллекта и универсальности своего умного помощника.

Избегайте болезненных воспоминаний

Наконец, Google упростит выбор контента, на который люди хотят оглядываться, позволяя пользователям предотвращать появление фотографий определенных людей или периодов времени, которые могут быть болезненными или нежелательными, от появления в воспоминаниях в Google Фото — болезненном месте в течение многих лет. на различных платформах.