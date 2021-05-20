 

BMW вывела на тесты самое мощное купе M8 CSL

20.05.2021, 11:24, Новости дня
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Немецкий бренд BMW приступил к выпуску мощной версии купе BMW M8 CSL в 2020 году, однако уже доступны снимки автомобиля.

В Сети опубликовали изображения прототипа, которые проводили в кузове купе. Предполагается, что данный экземпляр станет самым мощным в своей линейке. Пока разработчики не называют технические параметры, но известно, что под капотом применят 3-литровый двигатель с турбиной. Также не исключается применение нескольких электромоторов.

Эксперты констатировали, что 8-серия выпускается на протяжении 30 лет, что дает основание полагать, что производитель применит передовые опции, привлекающие потенциальных клиентов на указанную новинку. Предельная мощность, вероятно, составит более 620 л.с.



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