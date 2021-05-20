 

В Сети появились снимки нового кроссовера Citroen C3

20.05.2021, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross выпустили совсем недавно, однако уже готовятся к выходу компактной версии C3.

В рамках проводимых дорожных испытаний транспортное средство неоднократно фиксировали на снимках, однако кузов был покрыт защитной пленкой. Теперь же можно рассмотреть финальную внешность C3. По размерам компактный кроссовер походит на южнокорейского конкурента Hyundai Venue.

Вместе с тем автомобиль отличается современной решеткой радиатора, двухярусной оптикой, а также плоской крышей. Известно, что кроссовер оснастят 1,2-литровым мотором, однако его мощность пока не объявлена производителем. Автомобиль приводится в движение 5-ступенчатой механической трансмиссией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Мужчины с низким голосом чаще изменяют женам

10.12 / Лавров заявил о курсе США на «агрессивное сдерживание» России

15.08 / США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана

16.02 / Euronews – Япония продолжит претендовать на Курилы вне зависимости от Конституции РФ

10.05 / Президент Армении назначил дату досрочных выборов в парламент

28.03 / В Госдуме напомнили Госдепу о негуманном отношении к Буту и Ярошенко

12.05 / Патрушев заявил о нагнетании напряженности в РФ из-за рубежа в связи с выборами в Думу

01.07 / Кабмин Украины выделил 233 тыс. грн на страховые выплаты медикам

19.02 / «Швабе» начал выпускать новые оптические прицелы для нарезного оружия в России

23.01 / В СПЧ заявили о корректном поведении полицейских на незаконной акции в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика