В Сети появились снимки нового кроссовера Citroen C3

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross выпустили совсем недавно, однако уже готовятся к выходу компактной версии C3.

В рамках проводимых дорожных испытаний транспортное средство неоднократно фиксировали на снимках, однако кузов был покрыт защитной пленкой. Теперь же можно рассмотреть финальную внешность C3. По размерам компактный кроссовер походит на южнокорейского конкурента Hyundai Venue.

Вместе с тем автомобиль отличается современной решеткой радиатора, двухярусной оптикой, а также плоской крышей. Известно, что кроссовер оснастят 1,2-литровым мотором, однако его мощность пока не объявлена производителем. Автомобиль приводится в движение 5-ступенчатой механической трансмиссией.