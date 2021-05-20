Одновременное заражение SARS-CoV-2 и другими инфекциями в 3 раза повышает риск смерти



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В сентябре прошлого года появились данные о том, что у людей, которые одновременно переносят грипп и COVID-19 риск смертности вдвое выше по сравнению с пациентами, зараженными только коронавирусом. Эти и другие выводы подтолкнули Всемирную организацию здравоохранения усилить меры по массовой вакцинации населения от гриппа, чтобы избежать «двойного удара» пандемии.

Однако у специалистов были очень скудные данные о том, какую угрозу несет коинфекция — сочетанное заражение одной клетки различными видами патогенов, которое впоследствии может привести к суперинфекции, способной привести к появлению резистентных штаммов вирусов, плохо поддающихся лечению. Чтобы узнать больше, ученые из Университета Висконсина (University of Wisconsin) провели обзор 118 исследований, проведенных до февраля 2021 года.

Результаты показали, что почти каждый пятый (19%) человек с подтвержденным COVID-19 также переносит вторичные инфекции в дыхательных путях. Из них 10% составляют вирусы, 8% — бактерии и 4% — грибки.

Выяснилось также, что коинфекция и суперинфекция более чем в три раза увеличивает вероятность летального исхода у пациентов с COVID-19. Потребность в искусственной вентиляции легких у больных с коинфекцией на 45% выше, чем у пациентов с суперинфекцией. Наличие других патогенов также связаны со значительным увеличением срока госпитализации с COVID-19.

«Наши результаты подтверждают необходимость диагностического тестирования для выявления и лечения сопутствующих респираторных инфекций у пациентов с SARS-CoV-2», — сообщили ученые.