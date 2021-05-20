Американские учёные США нашли объяснение феномену странных снов

Издание The Guardian рассказало об изучении американскими учеными феномена странных снов. Как оказалось, виноват в этом мозг, который таким образом справляется с неожиданностями и тренирует всестороннее понимание мира.

Многим знакома ситуация с необычными сновидениями, образы которых не понятны. Ученые из американского Университета Тафтса разгадали секрет данного феномена, об их исследовании рассказало издание The Guardian. Научную группу интересовал вопрос, есть ли различия необычных снов у разных людей, и в чем они заключаются. Поняв это, предположили эксперты, можно разгадать и сам феномен. В ходе работы исследователи использовали механизмы обучения искусственного интеллекта.

Как оказалось, некоторые ситуации вызывают информационное «перенасыщение» мозговых клеток. В таких случаях нейронные сети запоминают полученные данные со слишком высокой точностью, причем их действия постоянно повторяются вследствие принятия данной схемы, как единственно оптимальной. Для того, чтобы побудить ИИ на совершение непривычных действий, исследователям пришлось внести небольшой хаос в его работу. Для этого они искажали информацию, загружаемую в базу данных. Такой же принцип соблюдается и клетками главного органа нервной системы человека. «Формируя» сны, то же делает и мозг, учитывая, что большинство людей живут в стабильных условиях с повторяющимися событиями без каких-либо нестандартных ситуаций.

Поэтому для поддержания тонуса в мозговых клетках и вырабатывания более быстрой реакции на нестандартные случаи мозговым клеткам необходим стресс, который они и «переживают» в странных сновидениях. При бодрствовании процесс искажения информации не возможен из-за контроля человеком своего мышления, поэтому такой процесс происходит во время ночного отдыха. Непривычные картины и образы во снах делают более сложным и всесторонним понимание мира. Кроме того, исследователи подчеркнули, что сновидение не рассматривается ими в качестве некого «побочного продукта» мозговых процессов, а только как самостоятельное явление.

Источник: mir24.tv