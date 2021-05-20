“Счастлив, когда ты рядом”. Замужней Орбакайте рассказал о чувствах другой мужчина
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“Окунулись в модную весеннюю жизнь! На показе [дизайнера] Игоря Чапурина” – написала она.
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“Счастлив, когда ты рядом”, – ответил ей в комментариях Чапурин.
Контекст:
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. У них есть дочь Клавдия (2012).
У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.
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