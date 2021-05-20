 

“Счастлив, когда ты рядом”. Замужней Орбакайте рассказал о чувствах другой мужчина

20.05.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Окунулись в модную весеннюю жизнь! На показе [дизайнера] Игоря Чапурина” – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Счастлив, когда ты рядом”, – ответил ей в комментариях Чапурин.

Контекст:

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. У них есть дочь Клавдия (2012).

У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Главу оргкомитета Игр в Токио обвинили в сексизме

12.04 / Россия получила новые заявки на С-400

31.01 / Число задержанных на акциях в поддержку Навального выросло до 4,8 тыс. – правозащитники

05.09 / Бомбардировщики США летели к Крыму в сопровождении украинских истребителей – Минобороны

10.02 / Иран назвал вакцину «Спутник V» одной из лучших в мире

19.05 / Гостиный двор в Киеве получил статус памятника национального значения

13.01 / Мужчину осудили на 20 лет за нападения на женщин и убийство в Москве

20.11 / Союзники и противники США гадают, каких сюрпризов ещё можно ожидать от Трампа

17.05 / Глава ФСИН опроверг существование мошеннических кол-центров в колониях

13.12 / В преддверии выборов Макрон пытается стать лучшим экологом Франции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика