“Счастлив, когда ты рядом”. Замужней Орбакайте рассказал о чувствах другой мужчина

“Окунулись в модную весеннюю жизнь! На показе [дизайнера] Игоря Чапурина” – написала она.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

“Счастлив, когда ты рядом”, – ответил ей в комментариях Чапурин.

Контекст:

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов поженились в 2005 году. У них есть дочь Клавдия (2012).

У Орбакайте также есть сыновья от предыдущих отношений. Дени (1998) – от брака с российским бизнесменом Русланом Байсаровым. Никиту (1991) Орбакайте родила в отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым.

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