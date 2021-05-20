Израиль заявил о “нейтрализации” сети туннелей ХАМАС в секторе Газа “всего за пять дней”

В опубликованном в соцсети ролике сообщается, что за последние десятилетия ХАМАС создавала туннельную сеть, расположенную под жилыми зданиями в секторе Газа. Туннели изначально использовались представителями группировки, “чтобы прятаться в них после запуска ракет по Израилю”.

Отмечается, что позже туннели стали подземной системой, которая позволяла представителям ХАМАС “прятать, создавать и транспортировать свое оружие”.

Армия обороны Израиля подчеркнула, что в ходе военной операции ее истребители уничтожили более 100 км подземных туннелей.

“Всего за пять дней мы ее (сеть туннелей. – “ГОРДОН”) нейтрализовали”, – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

ХАМАС потратил последнее десятилетие на строительство террористической сети тоннелей “Метро” для осуществления террористической деятельности на территории Газы и в Израиле.

Всего за 5 дней мы ее нейтрализовали. pic.twitter.com/YtMT5ON9nk

— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 20, 2021

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

14 мая в ЦАХАЛ сообщали, что Вооруженные силы Израиля нанесли удар по многокилометровой системе туннелей группировки ХАМАС в Газе. В частности, в результате операции с участием самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы израильские военные поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть туннелей под названием “Метро”. Всего за неделю было уничтожено более 10 новых туннелей, уточнили в Twitter израильской армии.

18 мая Армия обороны Израиля заявляла, что ее ВВС нанесли серию авиаударов по системе тоннелей ХАМАС в секторе Газа, поразив 10 – 15 км подземных сооружений, писало The Jerusalem Post.

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