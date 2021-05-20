 

Илларионов рассказал, что нужно делать с олигархами

20.05.2021, 11:16, Новости дня
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“Они принимали законы против олигархов? Нет. Они приняли другие законы – против монополизации, а не против олигархов. И вот эти люди: Рокфеллеры, Карнеги, Меллоны – они вложили свои средства в театры, музеи, выставочные залы… И великолепные, лучшие институты, которые сохраняют культуру, искусство, науку и развивают ее в Соединенных Штатах Америки, названы именами людей, которые вложили эти средства в эти проекты. Никаких законов против деолигархизации они не принимали, а Соединенные Штаты прожили этот процесс… И, кстати, это был один из самых бурных периодов экономического роста Соединенных Штатов Америки: конец XIX и затем, например, 20-е годы ХХ века”, – заявил эксперт.

Илларионов подчеркнул, что олигархи – это те люди, у которых есть власть.

“Их не много, но у них есть власть. У кого сегодня власть? У президента, у премьер-министра, у СБУ. Олигархи – это те немногие, у которых есть политическая власть… Все-таки самая главная вещь – это политическая власть: те, кто принимает политические решения. У вас один олигарх сидит… Не потому, что он мне нравится. Но он сидит в Вене. У другого олигарха отобрали сейчас каналы. Это тоже не тот, который мне нравится. Какие-то другие олигархи занимаются каким-то… Те, кого называют олигархами”, – сказал он.

По словам Илларионова,  главная проблема Украины не в бизнесменах.

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Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

В апреле 2021 года президент предложил разработать законопроект “О статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

14 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

В рейтинге 100 самых богатых украинцев, составленном журналом “Forbes Украина”, Коломойский с состоянием $1,8 млрд занимает второе место после Рината Ахметова.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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