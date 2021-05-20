 

Участница “Танцев со звездами” выступила на “Евровидении 2021” с певицей из Азербайджана

20.05.2021, 11:16, Новости дня
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“Я поехала как хореограф-постановщик с командой Азербайджана на “Евровидение”, и поэтому нахожусь вторую неделю в Нидерландах, чему безумно рада.  Азербайджан попал в финал. Сказать, что я счастлива – ничего не сказать”, – написала она.

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Публикация от LIL D (@adelina.deli)

Контекст:

18 мая в Роттердаме на стадионе Ahoy состоялся первый полуфинал “Евровидения 2021”, участие в котором принимали представители 16 стран.

Финалистами стали 10 конкурсантов, включая Азербайджан. Выступления всех победителей первого полуфинала можно посмотреть здесь.

20-го мая состоится второй полуфинал конкурса, а 22 мая будет названо имя победителя “Евровидения 2021”.

Аделина Дели осенью 2020 года принимала участие в шоу “Танцы со звездами” в паре с украинским футболистом Сергее Мельником. Они выбили из проекта по итогам четвертьфинала шоу. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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