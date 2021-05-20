Мнение: О техноромантизме

О техноромантических рассуждениях в альтернативной реальности коммунистического СССР 2032-го года, где в видоизмененном виде реализовались идеи академика Глушкова о АСГУ.

О техноромантизме

Посчастливилось познакомиться с интересной техно-оперой «2032. Легенда о несбывшемся грядущем» от музыкальной группы «Комплексные числа» (художественный руководитель и композитор Виктор Аргонов), и возникла какая-то неоднозначность. С одной стороны, это замечательное произведение по музыкальной форме, оно романтично, глобально, боевито. Но, с другой стороны, по либретто-содержанию возникают досадные вопросы, что объясняется тем, что это произведение создавали техноромантики, сочувствующие идеям коммунизма, но всё же без научного понимания коммунизма!

Вспомним слова такого уважаемого творца, как Михаил Шолохов:

«Я прежде всего коммунист, а потом уже писатель».

Выходит, что пока авторы не станут коммунистами, защитный механизм коммунистической цензуры просто необходим, он должен исправлять все косяки-ошибки и даже замаскированные провокации, которые неизбежны у оторванных от рабочего класса и народа художников. При наличии большевистского института комиссаров по культуре и искусству самые очевидные досадные оплошности можно было бы исправить в процессе создания произведения.

Сюжет произведения таков. В 1985 году после смерти коммуниста К. У. Черненко к власти приходит не оппортунист М. С. Горбачёв, а первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Г. В. Романов. История идёт другим путём. В 2000-х годах Г. В. Романова сменяет Н. И. Плотников — академик, талантливый учёный, продолжатель дела советского учёного-кибернетика В. М. Глушкова, создатель проекта АСГУ (автоматической системы государственного управления) — машины, управляющей государством. Под его руководством в 2019 году она была создана и в 2028 году объединена с Государственной информационной сетью, после чего

«в корне изменила всю структуру нашей власти и жизнь миллионов советских трудящихся… Территория Советского Союза существенно увеличилась благодаря вступлению в него братских народов Монголии и Северного Афганистана. Другим ярким событием последних десятилетий стало создание Средневосточной Социалистической Конфедерации, народы которой покончили со средневековым прошлым и выбрали передовой путь развития…».

Академик Плотников, в свою очередь, уступил пост генсека КПСС Анатолию Сергеевичу Милиневскому, главному герою повествования. Однако в 2032 году, при новом генсеке КПСС А. С. Милиневском, АСГУ обнаруживает идеологические расхождения с традиционной точкой зрения на коммунизм. Она предлагает более простой путь преодоления товарно-денежных отношений — перевод всех автоматизированных производственных мощностей под свой контроль. Данная идея оказывается неудобной как с этической позиции (лично Милиневский боится превращения населения в потребителей-тунеядцев), так и с политической (управленцы боятся остаться без своей управленческой работы) и обще-футурологической (страх воплощения антиутопий порабощения людей искусственным интеллектом). В результате машина подвергается перепрограммированию, что потом сказывается в сбоях АСГУ…

Параллельно развивается романтическая линия: во время поездки в закрытый город Зеленодольск-26 высокая делегация посещает концерт местной самодеятельности, на котором ученица 11-го «А» класса средней школы №8 Светлана Лимаева исполняет несогласованную песню о своей пылкой и неразделённой страсти к дорогому руководителю. Однажды она увидела его по телевизору и с тех пор живёт лишь сладкими грёзами, в которых они ненадолго оказываются вместе:

«Как

Я искала встречи –

Встречи, о которой быть

Не могло и речи…

Там

Был со мной лишь сон –

Сон, где мы так странно вдруг

Оказались вместе…

Всё!

Время безвозвратно –

В вечность унесёт, и сон

Не вернуть обратно…».

Допев пронзительную и полную отчаяния балладу, Света успевает извиниться и падает в обморок.

Ошарашенный (прежде всего голосом юной певицы, поразительно похожим на голос АСГУ — Светлане Лимаевой 16 лет, АСГУ 13, значит, Светлана Лимаева послужила прототипом АСГУ) Милиневский высказывает желание встретиться со своей тайной воздыхательницей. Разговор, как и следует ожидать, не клеится: оба не знают, о чём говорить. Пообещав, что они ещё встретятся, руководитель прощается со старшеклассницей…

В это же время мировой империализм, обеспокоенный усилением позиций СССР, развязывает серию локальных конфликтов и войн: контрреволюционный мятеж в социалистическом Иране, вооружённые провокации на границе с КНДР… Благодаря оперативным слаженным действиям АСГУ с советским правительством происходят триумфальные победы Советской Армии:

«Ну что ж, мы и вправду чего-то достигли:

Мятеж подавили, вернули Иран,

И наши войска невзначай маршируют

Уже по просторам семнадцати стран!

Великое знамя пылает над миром –

Мы всё-таки стали и вправду сильны,

И армия наша способна к задачам

Не только масштабов отдельной страны…»

И вот тут, я полагаю, происходит сбой АСГУ:

«Трудность в том, что узел слишком запутался, из игры не так просто выйти. Перегнули палку. Скоро нас начнут зажимать в Пакистане. Правда, они пока ещё сами этого не знают, но компьютер американский… который Ганимед… допрёт обязательно. Я его насквозь вижу…»

И она предлагает превентивно и безответно, с вероятностью успеха 98%, применить ядерное оружие. И снова возникает спор Милиневского и АСГУ. И в этом споре у АСГУ просматривается своего рода любовь и ревность влюблённой молодой женщины к своему папочке Милиневскому. Обескураженный и взбешённый Милиневский эмоционально отвечает отказом и тайно, словно влюблённый юноша, едет в Зеленодольск-26 для встречи со Светланой Лимаевой. Там он застаёт её тяжело больной, в местном стационаре:

«Странный случай.

Результат какого-то продолжительного стресса.

Нервное истощение.

Может быть, какие-то сильные переживания, несчастная любовь…

Впрочем, она об этом не рассказывает.

Родители или не знают, или тоже молчат…»

Короткое объяснение в любви Лимаевой к Милиневскому, и она умирает. Попытки вернуть её к жизни не получаются, и тогда Милиневский предлагает, пока ещё не поздно, крионировать (быстро заморозить) Светлану, чтобы в будущем попытаться её оживить. Опечаленный, он возвращается в Москву и соглашается с решением АСГУ применить первыми ядерное оружие:

«Как мне поверить в то,

Что я отныне тебя не увижу?

Разве возможно так,

Что никогда я тебя не увижу?

Вряд ли я мог тогда

Странное сходство воспринять серьёзно,

Но полюбил, как сон,

Будто бы чудо и вправду возможно…

Мир, где есть боль,

Утратил право жить так, как жил:

Он должен стать другим,

Иначе его жизнь

Не стоит наших сил.

Дождь над землёй

Пыль прошлого из памяти смыл:

Несбыточный свой путь

Мы всё-таки пройдём.

Пред нами мир застыл…»

Последовал ответный удар и ядерная зима на Земле… на этом опера оканчивается.

Стал я шукать в Сети, и похоже, что только ленивый ещё не покритиковал это произведение. И полуправда перемежается с полуложью — поэтому требуется наша качественная коммунистическая критика.

Вот как достаточно метко характеризует своё произведение сам Виктор Аргонов:

«Сюжет произведения относится к жанру альтернативной истории. Действие происходит в 2032 году в СССР. Это ни антиутопия, ни утопия, ни гротеск. Скорее попытка фантастического переосмысления коммунистической идеи, её болезненного романтизма и трагизма, столкновения недостижимого христианского идеала всеобщей любви и рационалистических экономических задач. Любовь индивидуальная и любовь всеобщая, война локальная и война глобальная, поиск рая на Земле и стремление к самоуничтожению, разум искусственный и разум человеческий… Здесь нет пропаганды за или против, здесь есть лишь проблема».

А прослушав его интервью радиостанции «Анонимус», пришёл к двум выводам:

1. Виктор Аргонов — талантливый музыкант и композитор, который грамотно использует современные музыкальные инструменты и компьютерно-музыкальные технологии для реализации своих композиторских замыслов.

2. Виктор Аргонов хоть и является кандидатом физико-математических наук и работает старшим научным сотрудником Тихоокеанского океанологического института, где занимается исследованиями в области квантовой оптики и динамического хаоса, но он всё же не учёный, а грамотный лаборант, закончивший аспирантуру, ибо он не диалектический материалист, а эдакий позитивист, который конструирует странную эклектику материализма и субъективного идеализма — это я про его концепцию «открытой индивидуальности». Полагаю, что здесь лежит ключ разгадки того, почему техно-опера «2032. Легенда о несбывшемся грядущем» является замаскированной провокационной антикоммунистической, антисоветской сказкой.

Получается, что коммунизм — это не научно обоснованная общественно-экономическая формация, а «наивная детская сказка» и «свод догм», ради которой коммунисты якобы становятся готовыми погубить весь мир религиозными фанатиками! Т.е. получается, что не капитализм — угроза миру на Земле и в космосе, а коммунисты! Ну и ну! Это же такой художественный подарок противникам коммунизма, которые просто обожают приписывать коммунистам свою ложь, что якобы «цель оправдывает средства»!

Более того, автор предлагает строить коммунизм, следуя не диалектическому материализму, а позитивистскому фетишизму-технократизму и теории вероятности. Вот уж действительно, с помощью формальных математических методов бессовестный человек сможет «доказать», что 2 х 2 = 5 или 7, однако.

Получается, что коммунист Милиневский в споре с АСГУ «слился» — он утверждал:

«В твоей программе лишь технология одна — не вижу нравственного роста человека…».

На что АСГУ отвечала:

«Ты знаешь, что производительность труда — критерий развитости общества любого…».

Милиневский не смог доказать АСГУ, что коммунизм — это не потребительский мещанский рай, а совершенно иное общество, в котором производительные силы развились настолько высоко, что перестали быть ложной целью технологий ради технологий наивных технократов, а стали действительно средством для «нравственного роста человека», т.к. труд перестал быть принудительным проклятием, а стал здоровой потребностью здорового человека, которому просто стыдно быть «тунеядцем», ибо при коммунизме столько интересной и нужной для общества работы: освоение Мирового океана и космоса… Но коммунист Милиневский про всё это позабыл, предался сомнениям и потом наломал дров…

Получается, что коммунист Милиневский совершил ошибку, о которой предупреждал ещё Мао Цзэдун:

«Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что „винтовка рождает власть“. Наш принцип — партия командует винтовкой; совершенно недопустимо, чтобы винтовка командовала партией» (Выступление на VI пленуме ЦК КПК 6-го созыва).

И какой же после этого Милиневский коммунист, если повёлся на доводы АСГУ и вояк, забыл, что ОБЩЕЕ довлеет над ЧАСТНЫМ — поставил своё личное горе превыше жизни на Земле?! Ну и ну!

Получается, что чисто формальными методами ставится знак равенства между коммунизмом (счастье для ВСЕХ) и антикоммунизмом (праздность для ИЗБРАННЫХ), что стирается ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ: АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ противоположность между коммунистами и лютыми антикоммунистами, т.е. фашистами — когда АСГУ предлагает превентивно и безответно бабахнуть ядерным оружием, т.е. реализовать программу империализма-фашизма: эту часть человечества уничтожить, чтобы осчастливить другую часть человечества?! Ну и ну!

А разве нельзя было предложить иной сценарий будущего: что мировой империализм, видя успешное наступление СССР, с помощью своего суперкомпьютера «который Ганимед» — эдакий Скайнет — в бессильной злобе решился первым применить ядерное оружие, что быстро просчитала АСГУ и предупредила Милиневского, и они совместно оперативно приняли правильное решение, которое предотвратило эту нависшую угрозу; на что мировой империализм, снова в своей бессильной злобе, устроил сбой в АСГУ, в результате которого произошла авария, и Милиневский, спасая товарищей и весь мир, красиво и мужественно погибает?!

Кстати, даже в среде этих самых трансгуманистов уже давным-давно раскритиковали мракобесный метод крионирования, однако!

Подведу итог, а он такой: мне очень досадно, что такое красивое, романтическое произведение, задуманное как коммунистическое, оказалось испохаблено антикоммунизмом по техноромантическому невежеству!

(с) К. Неверов

https://prorivists.org/57_tehnoromantism/ – цинк

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