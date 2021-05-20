 

Глава Минпросвещения опроверг планы по переносу начала учебного года

20.05.2021, 11:04, Новости дня
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Глава Минпрсовещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год начнется 1 сентября, планов переносить его нет.

«Прежде всего, хочу заверить всех родителей и всех педагогов в том, что учебный год, который в нашей стране традиционно начинается 1 сентября, в этом году начнётся, как обычно, в День знаний. Все школы в этот день распахнут свои двери. Никаких планов переносить учебный год у нас нет», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

Тем временем Минпросвещения подписало с ЦИК соглашение, которое должно способствовать тому, чтобы проведение избирательного процесса не сказывалось на качестве учебы.

«Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подписали соглашение о взаимодействии. Оно позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, не сказываясь при этом на полноте и качестве учебного процесса», – говорится в сообщении ведомства.



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