 

Вести – «Стена» Яценюка оказалась готова только наполовину

20.05.2021, 11:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации нашумевшего проекта Арсения Яценюка «Стена» лишь на 51,4%. Как передают «Вести», проект обустройства государственной границы Украины так и не смогли закончить из-за потерь бюджетных средств, причины которых не указываются.


Reuters

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта «Стена» на 51,4%. Как сообщают «Вести», такая информация содержится в ответе пограничников на запрос экспертной организации StateWatch.

«Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы. Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счёт государства в течение 2018—2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 миллионов гривен», — рассказали в StateWatch.

Эксперты отмечают, что в Госпогранслужбе не указали причины потерь бюджетных средств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Продажи автомобилей Volkswagen в РФ в ноябре увеличились на 11%

02.03 / RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа

29.07 / Жена Цепкало объяснила его выезд в Россию

22.11 / Противогололедную обработку тротуаров и опасных участков дорог начали в Москве

27.03 / В Японии улучшили технологию получения водорода из воды

30.04 / Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам

23.09 / Пара российских Ту-160 пролетела вдоль белорусской границы

30.10 / Аналитик Asia Times – Китай хочет мирового господства, а не сделок с Америкой

07.07 / Россиянам порекомендовали устроить дома «оазис»

22.04 / “Лежать, сука, стрелять буду!” В сети обнародовали видео, как украинские пограничники издевались над косулей, в ГПСУ осудили их

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика