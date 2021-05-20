Biznes Alert – когда союзники Вашингтон и Берлин ссорятся, Москва остаётся в выигрыше

Если бы американцы использовали все инструменты, появившиеся в их распоряжении после прихода к власти Джо Байдена, шансы на окончание строительства «Северного потока — 2» были бы небольшие, уверен главный редактор портала Biznes Alert Войцех Якубик. В статье он рассказывает, что если газопровод будет достроен — а всё указывает на это, — то в один прекрасный день он всё-таки будет пересылать газ и тем самым станет символической победой Москвы.



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«Попытки добиться моратория на строительство «Северного потока — 2» в Германии не приносят никаких результатов. Американцы, не желая злить Берлин, могут и вовсе не остановить его строительство, но они всё ещё в состоянии предотвратить поставки через спорную трубу Путина. Однако, если газопровод будет всё-таки достроен, газ в один прекрасный день пойдёт через него, что, в свою очередь, принесёт Кремлю символическую победу и дальнейшее использование газа вместо танков», — пишет на портале Biznes Alert его главный редактор Войцех Якубик.

В статье он рассказывает, что, согласно информации американского портала Axios, администрация Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2», но нанесёт удар по суднам, ответственным за его строительство. Американцы якобы намерены признать, что Nord Stream 2 AG и Warnig участвуют в деятельности, подпадающей под санкции, но освободят их от ответственности ввиду национальных интересов США.

Госдепартамент США пока что не подтвердил эту информацию, но и не назвал дату публикации нового чёрного списка. Зато он не устаёт напоминать, что цель администрации Байдена заключается в том, чтобы помешать именно запуску «Северного потока — 2». Это заявление важно, потому что оно показывает смену приоритетов по мере продвижения проекта, который на сегодняшний день уже готов на 95%, считает автор.

Всё ещё есть шанс, что он будет заблокирован, если его строительство продлится до сентябрьских парламентских выборов, в результате которых в Германии к власти могут прийти зелёные и ввести мораторий, который американцы активно лоббируют в кругах правящей команды в Берлине. Об этом, в свою очередь, свидетельствует ещё одна дипломатическая инициатива Блинкена, который 18 мая провёл разговор с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в котором он подтвердил вовлечённость Америки в сотрудничество с союзниками и партнёрами в противодействии попыткам РФ подорвать их общую безопасность. В этом контексте он в очередной раз упомянул несогласие США в отношении проекта «Северный поток — 2».

«Если бы американцы использовали все инструменты, появившиеся в их распоряжении после прихода к власти Джо Байдена и предложенные Конгрессом, шансы на окончание строительства были бы куда меньше. Однако как настоящая, так и предыдущая администрации США не использовали их в полной мере и вовремя», — объясняет Якубик.

В статье он отмечает, что многосторонняя дипломатия Байдена не сработала против сильного вовлечения немецких политиков в деловые и политические отношения с Москвой. Хотя правящая коалиция также состоит из христианских демократов, некоторые из которых выступают за остановку «Северного потока—2», их действия не более чем фиговый листок перед лицом реальной политики Германии. Эта политика, продиктованна СДПГ и проводится в духе Герхарда Шрёдера. Хоть официально он покинул политику, но будучи лоббистом российских компаний, включая Nord Stream 2 AG, он всё ещё может оказывать влияние на политику Германии. Более того, он имеет достойных преемников на всех уровнях государственной власти. «Американцам не удалось преодолеть эту вовлечённость Германии в её отношениях с Россией», — подчёркивает автор. В статье он рассказывает о том, что существует доктрина двух советских дипломатов Валентина Фалина и Юлия Квичинского, согласно которой влияние в Европе, поддерживаемое советскими танками, должно быть изменено на влияние, финансируемое за счёт поставок газа.

Конечно, и далее существует риск того, что строительство газопровода «Северный поток—2» не будет завершено в срок. Новая официальная дата завершения строительства газопровода — сентябрь 2021 года, то есть это почти на два года позже первоначальной даты, установленной в конце 2019 года. Возможны также и дальнейшие отсрочки, не связанные с санкциями и политикой, такие как штормы, которые регулярно мешают строителям. Более того, даже после завершения строительства газопровода, нет никакой уверенности в том, что поставки начнутся в ближайшее время, однако уже само наличие готового газопровода переместит дискуссию о его будущем в другую плоскость, уверен главный редактор.



«Если газопровод будет достроен, то скорее всего в один прекрасный день после выполнения условий для отмены немецкого моратория или отмены санкций США, он всё-таки будет пересылать газ», — предупреждает Якубик. Ему также придётся адаптироваться к газовой директиве ЕС, ограничивающей влияние «Газпрома». В конечном итоге, если «Газпром» будет соблюдать временное соглашение с участием Европейской комиссии, действующее до 2024 года, то «Северный поток—2» не будет угрожать существованию ни одной страны ЕС и не поставит крест на поставках газа через Украину.

Таким образом Кремль сохранит своё влияние в отношении внешней политики крупнейших европейских стран во главе с Германией, используя газ вместо танков. Он также сможет помешать развитию рынка голубого топлива в Центральной и Восточной Европе и поставить политику ЕС по климату в зависимость сначала от этого топлива, а затем от российского водорода. «Где спорят два союзника, там в соответствии с тезисами книги Энтони Блинкена от … 1987 года, Кремль будет в выигрыше», — резюмирует главный редактор Biznes Alert.