CBS – в пандемию из-за стресса американки стали прикладываться к бутылке намного чаще мужчин

Спровоцированный пандемией стресс заставляет американок всё чаще употреблять спиртные напитки, пишет CBS News со ссылкой на исследования специалистов. Как рассказал в интервью каналу нарколог Банколе Джонсон, женщинам в пандемию приходится особенно тяжело, притом что злоупотребление алкоголем грозит им гораздо более серьёзными последствиями, чем мужчинам.

Сразу несколько исследований подтверждают: алкоголизм стал значительно чаще встречаться у женщин. Согласно одной из таких работ, число дней с чрезмерным употреблением алкоголя увеличилось у женщин на 41 процент по сравнению с показателями, зафиксированными до пандемии. Кроме того, исследования показывают, что обусловленный пандемией стресс привёл к росту потребления алкоголя среди женщин — но на мужчин такого эффекта не оказал.

А подробно мы обсудим эту тему с доктором Банколе Джонсоном — психиатром, нейробиологом, наркологом и начальником медицинской службы компании Adial Pharmaceuticals. Приветствуем вас на нашей передаче, доктор Джонсон, большое спасибо, что вы сегодня с нами. Так почему же женщины начинают пить из-за стресса от пандемии чаще, чем мужчины?

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН, нейробиолог, начальник медицинской службы Adial Pharmaceuticals: Спасибо и вам за приглашение! Мне кажется, это очевидно — женщины ведь зачастую несут основную тяжесть ответственности в плане заботы о семье. Кроме того, именно они, как правило, сидят с маленькими детьми, которые теперь больше времени проводят дома. Ну и наконец, усилилась социальная изоляция — а, как известно, эту проблему женщины переносят в целом очень остро. Когда предприятия работают, дети ходят в школы, не до социальной изоляции. Но такая проблема возникает во время пандемии: непросто приглашать людей в гости и сохранять с ними связь, а вы сидите дома и делать вам в общем-то нечего.

Доктор, а этот феномен всё-таки распространён среди женщин определённого возраста?

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН: Как правило, сильнее всего он выражен у женщин в возрасте от 30 до где-то 55 лет, поскольку это для большинства репродуктивный возраст, и у таких женщин чаще всего маленькие дети, которые сидят дома. Как вы и сами понимаете, чем больше у женщины дома маленьких детей, тем выше риск депрессии и алкоголизма. И переживая эту пандемию, мы пришли к ещё одной — пандемии алкоголизма, и она, по моему мнению, окажется очень тяжёлой: по актуальным прогнозам, от последствий алкоголизма в нынешнем году умрёт почти на 150 тысяч людей больше, чем в прошлом. Статистика ужасная.

Злоупотребление алкоголем оборачивается для мужчин и женщин разными последствиями в связи с биологическими различиями между ними. Какой эффект такое злоупотребление оказывает именно на женщин?

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН: Для женщин это особенно опасная проблема, поскольку она затрагивает все органы. К примеру, из-за злоупотребления алкоголем слабеют кости, из-за чего повышается риск остеопороза. Также алкоголь негативно влияет на фертильность и на рост, а ещё бьёт по иммунной системе, причём у женщин этот эффект, наверное, больше выражен, чем у мужчин.

Так что в целом на женщин алкоголь влияет сильнее, чем на мужчин, — а к тому же у них меньше размер печени, поэтому метаболизм алкоголя у них протекает медленнее. И проблема здесь в том, что женщины, как правило, сильнее, чем мужчины подвержены последствиям злоупотребления алкоголем для сердца, печени и репродуктивной системы.

Какими способами женщины могли бы бороться с алкоголизмом, одновременно снижая стресс?

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН: Здесь вы попали в точку — стресс имеет огромное значение. Универсальных методов нет, поэтому очень важно, чтобы женщина, испытывая стресс, могла обратиться к семейному врачу или другому медику, чтобы получить возможность снизить уровень стресса.

Ещё один метод — постараться найти контактные данные центра, который помогает женщинам сократить употребление алкоголя и снова встать на ноги. Из-за коронавируса некоторые из таких служб работали с перебоями, но теперь они начинают возвращаться к прежним темпам. Так что сейчас самое время попросить о помощи — и, разумеется, при этом неважно, мужчина вы или женщина.

А между тем некоторые сети аптек — включая CVS и Rite Aid — начали предлагать услуги психологической помощи. Считаете ли вы, что, облегчив доступ к таким услугам, можно будет помочь бороться с обострившимися во время пандемии психологическими проблемами — в том числе и теми, которые привели к росту потребления алкоголя?

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН: Конечно. Чем лучше доступность, тем слабее люди ощущают эффект социального «клейма». К сожалению, такое клеймо на людей, страдающих алкоголизмом, в США по-прежнему «вешают» довольно часто — а следовательно, если будет лучше доступность, если будет более активный диалог, и мы поможем людям попасть к врачам, которые могут прописать им лекарства или оказать психологическую помощь, чтобы помочь и женщинам, и мужчинам отказаться от алкоголя, то тем лучше.

Понятно. С нами был доктор Банколе Джонсон. Большое вам спасибо!

БАНКОЛЕ ДЖОНСОН: Спасибо и вам. Благодарю, что пригласили.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.