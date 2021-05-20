Поведение американских журналистов удивило Лаврова

Глава МИД удивился поведению американских репортеров. Вместо того, чтобы по обыкновению выкрикивать вопросы, они сидели молча. “Даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы”, – обратился Сергей Лавров к госсекретарю США.

После шутки представители американских СМИ все же решили задать несколько вопросов, один из них касался судьбы проекта “Северный поток – 2”. Но, как отмечает “Комсомольская правда”, ответов репортеры так и не услышали.

Отметим, что Лавров не раз ругал иностранных журналистов за неподобающее поведение. Во время официальных мероприятий репортеры громко задают вопросы и иногда даже перебивают спикеров.

Переговоры российского министра и американского госсекретаря проходили в Рейкьявике и длились около двух часов. Сергей Лавров назвал прошедшую беседу конструктивной и отметил, что Москва и Вашингтон готовы наладить дипотношения.

15 апреля власти Соединенных Штатов объявили о новых санкциях против России и сообщили о высылке десяти дипломатов. Под ограничения попали 16 физических лиц и 16 организаций. Меры также коснулись российского государственного долга.

В марте американский президент Джо Байден дал большое интервью, где резко высказался о своем коллеге Владимире Путине. Демократ обвинил Москву в многочисленных кибератаках и в попытках вмешаться в ход выборов.