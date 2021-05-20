 

Если забыли достать мясо из морозилки: хитрый способ быстрой разморорозки

20.05.2021, 10:42, Разное
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Как быть, если вам срочно понадобилось приготовить что-нибудь из мяса, а оно у вас лежит в морозильной камере? Можно, конечно, разморозить с помощью теплой воды или микроволновой печи. Мы предлагаем вам попробовать другой способ, который не повредит структуру мяса.

Что нам понадобится

Подготовьте следующее:

Кусок мяса.Рисовую крупу – два стакана.Полотенце.Глубокую емкость.

Технология

Как бы вам ни хотелось разморозить мясо в микроволновой печи, делать этого все же не следует. Все дело в том, что в микроволновке процесс происходит неравномерно. Верхняя часть уже сварится, а внутренняя останется замороженной. Поэтому данный способ неэффективен.

Предлагаем попробовать разморозить мясо с помощью рисовой крупы. Насыпаем ее в небольшую, но глубокую емкость. Ставим рис в микроволновку на средний режим, на максимальном он может сгореть. Выставляем время – две минуты.

Теперь нам понадобится полиэтиленовый пакет с молнией. Кладем в него мясо и закрываем. Берем кухонное полотенце и тщательно заворачиваем им пакет. Сделать это нужно очень плотно.

Кладем завернутое в полотенце мясо в глубокую тарелку или кастрюлю. Теперь уже пора и рис достать из микроволновой печи. Высыпаем его в тарелку с мясом. Крупа у нас горячая, поэтому делаем это очень аккуратно, чтобы не обжечься. Разравниваем столовой ложкой. Рис должен быть не только сверху мяса, но и под ним.

Можно вначале насыпать в емкость немного риса, а потом положить мясо. Или сделать это в процессе высыпания риса в тарелку. У нас получился такой своеобразный компресс из крупы. Он помогает мясу быстро разморозиться и сделать это более равномерно. А самое главное – кусок мяса полностью сохранит свою структуру, она не будет нарушена.

Когда пройдет полчаса, надо будет достать мясо и снова поставить рис в микроволновку для нагревания. Так делаем несколько раз, пока продукт не разморозится.

Рис можно использовать для приготовления различных блюд.



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