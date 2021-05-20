Принц Уильям привился от коронавируса

Несколько минут назад в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано фото принца Уильяма в медицинском кабинете. Сообщается, что внук королевы привился от коронавируса в минувший вторник, 18 мая.

Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19. Большое спасибо всем тем, кто работает на выездных медицинских пунктах — благодарю вас за то, что вы уже сделали и продолжаете делать, — гласит подпись к фото.

Пресс-служба не сообщила, вакцину какого производителя решил использовать Уильям, а также в каком он сейчас самочувствии.

Напомним, королева Елизавета II и принц Филипп привились вакциной 9 января – известно, что процедура была осуществлена в Виндзорском замке личным врачом пары. Как сообщило BBC, ранее дворец не планировал сообщать о вакцинации, поскольку это является частным делом, но монархи приняли решение рассказать об этом открыто, чтобы избежать спекуляций. Теперь же сообщение последовало и про более младших членов королевской семьи.

В официальном заявлении тогда не было указано, какие именно прививки были сделаны Елизавете II и Филиппу. Сейчас в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Королева Елизавета II и принц Филипп