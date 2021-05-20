 

Новый кроссовер Smart на базе Geely показали на тизерах

20.05.2021, 10:26, Новости дня
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Компании Daimler и Geely готовятся к выходу нового кроссовера Smart, который представят уже осенью текущего года.

В Сети уже опубликовали тизерные фотографии модели, которые частично демонстрируют внешний вид кроссовера. Серийный выпуск новинки будет осуществляться на китайской площадке. Автомобиль имеет более увеличенные габариты, существенно превышающие размеры всех предшествующих моделей.

Новый кроссовер выполнен на платформе SEA, которая разрабатывалась специалистами компании Geely. Предполагается, что премьера электрокроссовера состоится осенью нынешнего года во время автосалона в Мюнхене. Серийное исполнение электрического кроссовера покажут уже к 2022 году.



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