9 мифов о педикулезе



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Педикулез появляется только у людей с плохими гигиеническими навыками

На деле, вши часто появляются у людей, которые регулярно моют голову. Они долго могут выживать в воде, температура которой ниже 60 градусов. Чистые волосы и чистая кожа не отталкивают их. Вымыть вшей и гнид из головы обычными способами тоже не получится.

Головные вши чрезвычайно легко переходят от одного человека к другому

Вши, в отличие от блох, не летают, не прыгают, они проползать всего десятки сантиметров. Они передаются, когда головы людей сближаются, и через личные вещи. То есть, прервать их распространение можно, попросив людей держать дистанцию и перестать делиться вещами.

Вши (педикулез)

Головные вши – это насекомые серовато-белого цвета, размером 2-4 мм. Как правило, они обитают на волосистой части головы, но могут поражать также брови и ресницы.

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«Подцепить» вшей можно от домашних животных

Это не так. Из тысяч видов вшей на человеке живут только три (головная, платяная, лобковая). Эти виды вшей на животных не паразитируют. Заражение педикулезом происходит от человека к человеку.

Зуд волосистой части головы – определенный признак педикулеза

Разумеется, зуд – важный симптом. Однако его недостаточно для диагноза. Кроме того, педикулез может протекать без зуда: если количество вшей невелико или у человека нет аллергической реакции на их слюну. Самый верный признак педикулеза – обнаружение вшей и гнид в волосах.

Вши – разносчики болезней

Это частично верно: многие знают, что вши могут переносить возбудителей сыпного тифа. Однако сейчас эта болезнь практически не встречается в России, опасность заражения крайне низкая. Других инфекций они не передают. Проблема, которая может сохраняться в течение некоторого времени после перенесенного педикулеза – зуд скальпа. На месте расчесов может развиваться нагноение.

Керосин – хорошее средство против вшей

Насколько хорош керосин (особенно, если сравнивать его с зарегистрированными средствами для лечения педикулеза), неизвестно по простой причине: его клинических исследований не проводили. Даже если он хорошо справляется со вшами, побочные действия и издержки его применения слишком велики. Он токсичен, раздражат скальп, огнеопасен.

Уксус поможет освободиться от вшей и гнид

Есть мнение, что уксус может ослабить прикрепления гнид к волосам. Его считают опасным и для вшей и применяют как домашнее средство лечения. Однако исследование, опубликованное в 2004 году, показало, что это не эффективная практика. Он оказался менее действенным, чем вазелин, который убивал 6% яиц вшей. Аналогично, крайне слабый лечебный эффект оказывают майонез и растительное масло.

Главный рассадник педикулеза – школа

Чаще всего педикулезом болеют действительно дети школьного возраста. Однако заражаются ли они им в школе? Примерно у 60% завшивленных врачи обнаруживали родственников с педикулезом дома. Кроме того, в школе далеко не всегда есть возможность для сближения голов учеников. Специалисты считают, что школа – не основной рассадник педикулеза. Всплеск заболеваемости во время начала учебного года они связывают тем, что перед этим дети долго пребывают «на воле».

Лобковые вши

Главный признак фтириаза (заражения лобковыми вшами) — это зуд. Он может усиливаться в ночное время.

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Вши размножаются в коврах, постельном белье и мебели

Вши не выживают без еды более двух суток. Насекомое, которое упало на пол, едва ли снова сможет добраться до головы, указывают американские Центры по контролю и профилактике заболеваний. Они рекомендуют просто пропылесосить пол, а постельное и нательное белье постирать в машинке при температуре выше 60 градусов.